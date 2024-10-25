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娛樂 日韓

「國民奶奶」金守美驟逝！兒證實生前遭欠薪：一毛錢都沒拿到

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國「國民奶奶」金守美今天（25日）傳出逝世，享壽75歲。她的兒子在家中發現母親心跳停止，將母親緊急送醫後，仍宣告不治，死因為血糖過高休克病逝。

金守美過世，讓粉絲相當遺憾。（達志影像）金守美過世，讓粉絲相當遺憾。（達志影像）

金守美在1971年出道，演藝生涯超過50年，曾演出過《田園日記》、《皇后的品格》等作品，今年5月因為積勞成疾暫停活動，沒想到卻因病過世，令許多粉絲相當遺憾。

她演出長達14年的音樂劇《Mom》成為遺作，不過因為該作捲入抄襲風波，工作人員遭到欠薪，兒子接受《韓聯社》訪問證實此事，表示金守美從去年開始一毛錢的酬勞就沒收到，承受了很大的壓力，有意訴諸法律行動，怎料酬勞還沒拿到，卻撒手人寰。

演藝圈的好友、後輩們今天也現身靈堂悼念這位和藹可親的前輩，與金守美感情宛如母子的演員申鉉濬第一個到達現場，廉晶雅、崔智友等人也陸續抵達。與金守美合作音樂劇《Mom》的前SS501成員金亨俊，表示受到金守美很多的照顧，對於她的驟逝感到很不真實，不敢置信。

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