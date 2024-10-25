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視網膜收違規催繳滿臉問號 罰款太少起疑心

視網膜險遭詐騙。（翻攝自臉書）視網膜險遭詐騙。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從網紅成功轉戰演藝圈的視網膜今（25）日在社群發文，表示自己昨晚收到一封自稱來自「監理單位」的信，內容大意為視網膜有兩筆交通違規罰鍰尚未繳納，他點進信件內所附連結之後，看到違規紀錄覺得超級丟臉，但看到罰款金額之後他心中警鈴大作，感到其中有詐。

視網膜說，他收到兩筆交通違規罰鍰尚未繳納的通知，後來查詢到分別為「113年8月27日 汽車駕駛人紅燈右轉 900元」、「113年9月13日 汽車駕駛人未禮讓行人 600元」。這讓視網膜心生疑竇，因為他開車時經過行人穿越道都一定會看看是否有人要過馬路，待他看到罰款金額時，他覺得這數目太詭異了，怎麼可能這麼便宜。

視網膜收到的監理網連結，跟真的一模一樣。（翻攝自網路）視網膜收到的監理網連結，跟真的一模一樣。（翻攝自網路）

帶著懷疑態度按下網路「檢視」鍵後，網頁竟然沒有反應，堅持想看自己違規照片的視網膜這時也變得倔強，手機打不開就用電腦搜尋「監理網」，重新登入之後，發現自己根本沒有違規紀錄。

「一模一樣的網站，一模一樣的按鈕，卻是截然不同的結果？？？？？」視網膜當下撥通電話給監理單位，才發現根本是詐騙。視網膜之後隨便輸入身分證字號及生日，發現也可以成功登入網頁，違規紀錄也同樣沒變，讓他忍不住提醒大家一定要小心。

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