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名醫黎雨青「出軌營養師」 罕病妻忍10年病逝

家醫科名醫黎雨青（右）婚內出軌營養師陳嫚羚。（翻攝自臉書）家醫科名醫黎雨青（右）婚內出軌營養師陳嫚羚。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名家醫科醫師黎雨青在網路走紅，先前爆出他和美女營養師陳嫚羚發生婚外情，且戀情長達10年，導致元配長期承受精神壓力。今年9月黎雨青的妻子病逝，他今（25）日在社群發長文還原真相並道歉。

黎雨青與妻子大學時即開始交往，交往後4年發現女方罹患罕見疾病「多發性軟骨炎」，兩人曾幾度猶豫是否要踏上紅毯，最後愛情戰勝一切，兩人依舊成婚，共同攜手未來。考量到長輩觀感，夫妻倆並未向長輩承認罕病病情。

婚後第4年，太太病情加劇，一年內住院4次且做了2次氣切及2次氣管手術，加上聽力缺損惡化，黎雨青投入數百萬醫療費用，與太太一同對抗病魔。

黎雨青社群發文還原不倫戀事實。（翻攝自臉書）黎雨青社群發文還原不倫戀事實。（翻攝自臉書）

怎奈兩人結婚10年時，年邁父親急著抱孫子，責怪太太沒有生育，甚至提出要求，要黎雨青離婚並另娶他人。黎雨青在壓力與挫折當中，於2014年因工作關係認識了營養師陳嫚羚，兩人也逐漸產生感情。

太太知道黎雨青身負壓力，故多有原諒、接受與包容，沒想到某次陳嫚羚對元配發出不理性語言，讓元配忍不住向娘家抱怨，黎雨青表示：「當時我沒有足夠的智慧圓滿處理，終究對兩位女性造成傷害，的確是我的錯，真的對她們很抱歉。」

近期黎雨青元配離世，加上這樁不倫戀爆出，黎雨清坦言自己對婚姻不忠的確犯錯，「但除此之外，媒體及網路諸多指控都絕非事實，希望大家不要再誤信抹黑的謠言與報導，也請大家不要再以訛傳訛，讓我太太安息吧」。

【黎雨青臉書全文】

道歉與澄清

首先，我跟大家致上最深的歉意。47歲的我是一個不完美的丈夫。大約十年前我在已婚的情況下，又有了另一段感情。近日太太因病離世，我連日忙於奔波喪禮各種操辦，在太太牌位尚未安立之前，突然出現排山倒海的詆毀與批判，我忍住不語，按照太太的遺願完成了樹葬，陪她走完人生最後的旅程，現在是時候公布實情了。

陪太太走過21年罕見疾病的艱辛路 我於1999年念醫學院大二時認識太太，開始交往，四年後2003年她因耳朵變形、鼻子變形住院，檢查出罹患罕見疾病「多發性軟骨炎」，當時有醫學文獻記載個案有可能只能活八年，也有比較正向的文獻認為積極治療，超過十年的存活率大約有六、七成。太太不想耽誤我，曾經猶豫是否要結婚，但最後我們還是決定攜手面對未來，隱瞞罕病病情不想讓爸媽操心；2005年畢業後隔年我們結婚了，而罕病也成為日後爆發家庭紛爭的導火線。

2005至2013年，我幾乎每年都要陪太太住院，結婚第4年時太太的病情加劇，因氣管狹窄、呼吸衰竭嚴重到無法呼吸，
2009年一年內就住院4次，做了2次氣切及2次氣管手術，而且聽力缺損。
2010、2011持續做氣管手術，2013至2015年聽力逐年下降，後來聽力喪失全聾，我找了頂尖的專家，花了上百萬元幫太太做了電子耳，好不容易讓她恢復部分聽力。

接著兩年太太的視力退步到約0.1，我找厲害的醫師幫她做了兩次眼睛手術，終於讓她恢復視力。又隔一年太太發生嚴重的眩暈，連站立都很困難，平時都要躺著，我投入所有的醫療資源與數百萬的醫療費用幫忙她對抗病魔，同時盡量滿足她的需求。愛美的她因病臉部與身材變形，她想定期做醫美我就讓她做，讓她不因疾病導致外貌變形而自卑，診所同事都給她最好的服務與照顧。

儘管罹病，我太太對生命仍充滿熱情，積極樂觀面對，21年來各種節慶、生日、紀念日等，吃美食、送禮物，我們都非常認真的生活。她熱愛旅行，從她發病之後，除了疫情期間我每年都帶她出國旅行，我們去過17個國家，加拿大、俄羅斯、冰島、英國…，希望能讓她忘卻病痛。

父母催生的壓力

當我們結婚十年卻沒有生育，太太的身體每況愈下，年邁的父母發現她持續崩壞的病情，父親責怪我讓他無法抱孫子，身為長子沒有盡到傳宗接代的責任，父親長達半年不跟我說話，某次他跟太太爆發爭執後決裂，後來甚至要求我離婚再娶，造成我很大的壓力。

太太因此幾次與我提到離婚，她不想再拖累我，但我知道罕病的太太需要我的照顧，所以我總是要她放心，表明我不會離開她，我有醫療資源可以幫助她，醫療費用也都不要操心。

然而夾在爸爸責難、太太病情中間的我充滿壓力與挫敗。2014年我因為工作而認識了陳小姐，逐漸產生了感情，太太知道我家的壓力，而選擇原諒、接受與包容。但某次陳小姐對太太有些不理性的言語等行為讓太太非常受傷，責怪我沒有妥善處理，而向娘家及親友抱怨。後來陳小姐對自己的失控也感到很抱歉，而當時我沒有足夠的智慧圓滿處理，終究對兩位女性造成傷害，的確是我的錯，真的對她們很抱歉!

最後的陪伴

太太對我非常依賴，多年來頻繁進出醫院，住院期間每晚都是我在旁照顧。太太從年輕就有的子宮肌瘤問題，多次發生血崩及貧血，嚴重到去醫院輸血。2020（那年還在台中榮總住院治療2次），2022年開始益發嚴重。今年3月太太膀胱無力到尿失禁，需要穿尿布。接著胰臟也被破壞，造成免疫性胰臟炎併發糖尿病。

8月我們如往常太太還陪我慶生，9月她的子宮肌瘤又大出血，至急診輸血中又併發腦溢血，至加護病房搶救4天，最後不敵病魔而撒手人寰。

我相信現在的她已經無病無痛、在天上當個開心的天使，終於脫離了折磨她21年的病痛。我很感謝所有支持與幫助過我們一路走來的好朋友們，雖然很辛苦，但我們依然堅持到最後。 與太太在一起的的25年，我們經歷人生的快樂、痛苦與無奈！此時的我深深感受人生無常與人情冷暖。

我個人私事對醫療單位、合作企業及夥伴、同事造成困擾，影響大家工作，我感到萬分抱歉！大家對我在婚姻不忠的批評與指教我全然接受並反省，對婚姻不忠的確是我的錯，但除此之外，媒體及網路諸多指控都絕非事實，希望大家不要再誤信抹黑的謠言與報導，也請大家不要再以訛傳訛，讓我太太安息吧，謝謝大家。

黎雨青 2024.10.25

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