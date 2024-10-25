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娛樂 最新消息

孫生涉性騷被起訴！邀女開房竟拍閨蜜翹臀喊「撞起來才爽」

「反骨男孩」孫生今（25）日遭到台北地檢署起訴。（翻攝自IG）「反骨男孩」孫生今（25）日遭到台北地檢署起訴。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「反骨男孩」孫生日前遭爆對女性拍屁股，涉嫌性騷擾，該女事後在社群公審並報警，當時孫生堅稱自己只是在調情，不過經檢警調查後，認定孫生行為已構成性騷擾，今（25）台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴孫生。

孫生日前被爆和一名在夜店認識的A女到某店用餐，席間A女邀請B女一同赴約，但孫生竟對B女開黃腔「屁股有肉哦，撞起來才爽」等語，甚至動手拍B女的屁股，事後B女在社群揭露並到警局報警，過程也被監視器拍的很清楚，不過孫生卻反駁:「我要回應什麼？完整截圖也不發。當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。」

孫生喊冤表示，當天本來就約A女要去開房間，隨後B女出現讓他以為2女都願意，可是後來只有A女跟他一起去飯店，而他對B女的言行只是在調情，沒有其他意思。檢察官認為孫生行為已經構成性騷擾，今（25）依法提起公訴

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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