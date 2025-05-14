閃兵役男掃蕩已拘提7人！ 再逮阿虎、陳向熙、陳信維等4人

檢警將欲逃兵的范姓男子拘提回新北永和分局。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒、徐聖倫／新北報導〕檢警偵辦閃兵集團持續掃蕩中，今早拘提帶回陳大天、李銓及舞台劇演員黃博石，而稍早阿虎、陳信維、陳向熙及另名范姓男子，也分別被警方逮捕，將分別帶回新北市刑事警察大隊及永和分局詢問，稍晚將移送新北地檢署複訊。

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據悉，此波掃蕩名單包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石以及黃姓、范姓男子等10人，不過有些人尚未被拘提到案，警方不予證明。

檢警今年2月偵辦以男子陳志明為首的妨害兵役、偽造文書案時，逮捕包括王大陸等10名欲逃兵役男，以及陳嫌3名旗下仲介，據了解，檢警今執行於雙北、桃園、台中、高雄等地執行第二波掃蕩，目前已拘提到陳大天、李銓、黃博石、阿虎、陳信維、陳向熙及范姓男子等7名已逃兵或欲逃兵役男。

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