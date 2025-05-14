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娛樂 最新消息

再掃蕩「閃兵集團」！今拘提藝人陳大天、李銓及舞台劇演員

藝人陳大天涉妨害兵役今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）藝人陳大天涉妨害兵役今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警偵辦以男子陳志明為首的「閃兵集團」，今年2月拘提3名仲介及男星王大陸等10名欲逃避兵役的役男，事隔2個多月，檢警今晨再執行第二波掃蕩，拘提涉妨害兵役、偽造文書的藝人陳大天、李銓及黃姓舞台劇演員等人，目前由檢警帶回詢問中。

舞台劇黃姓演員被拘提到案。（記者陸運鋒攝）舞台劇黃姓演員被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

據了解，新北地檢署今晨指揮新北市刑警大隊、永和警分局拂曉行動，持拘票、搜索票前往雙北、桃園地區，拘提欲「閃兵」或已「閃兵」成功的役男，當中包括藝人陳大天（陳道賢）、李銓及黃姓舞台劇演員等人。

據知，陳嫌等人曾幫一名役男裝病免役成功後，透過「好康逗相報」並給予介紹費等手法拓展客源，向想裝病躲兵役的役男收取10萬元至30萬元不等費用，若是知名藝人費用高達百萬，而第一波被逮的王大陸則更斥資360萬元企圖閃兵，但還未成功陳嫌就因其他案件落網。

檢警調查，閃兵集團指導這些役男方式，不外乎是向醫院謊稱有高血壓病史或是在體檢前，以憋氣或繃緊肌肉等方式，造成血壓異常，役男獲得返家配戴血壓監測儀器機會後，再找有心血管疾病的患者「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此來取得重度高血壓證明，將「常備役體位」更改成「免役體位」。

據了解，過往役男若因病想爭取免役，須在指定醫院體檢，若是患心血管相關疾病，也要在院內反覆測量，直到醫生認定屬重度高血壓等情況，才不用當兵，後改成返家配戴24小時血壓監測儀器測量，陳嫌等人看準這個漏洞，趁機大撈一筆。

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