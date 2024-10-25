侯佩岑揭46年母女情真相！認與林月雲「關係不健康」

侯佩岑透露，這樣的情感糾結一直持續到自己40多歲才有所覺悟。（福隆傳播提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕侯佩岑近期在中國節目《再見愛人》上罕見提到與母親林月雲的「不健康羈絆」後，又發表長文反省自己跟媽媽「關係不健康」，她坦言內心把媽媽排第一位，起初覺得很自豪，長年下來其實會給彼此產生不必要、過重的壓力和矛盾，這樣的母女情感令她感到困擾多年，直到40多歲後才學會如何卸下壓力與焦慮。

46歲侯佩岑回憶自己曾參與一個「你是誰」的測驗，當時在反覆回答後，最終只留下「我是我媽媽的女兒」，當時的她一直把母親放在人生的第一位，並為此感到自豪，然而這樣的「孝順」卻帶來了巨大的壓力與矛盾，「那樣的自己，跟媽媽的關係是不健康的，我用無形的內在誓言，把跟媽媽的關係用枷鎖捆綁在了一起。」

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侯佩岑（右）與母親林月雲。（資料照，記者陳奕全攝）

侯佩岑更直言，後來自己逐漸發現「那樣的我和媽媽，會對彼此產生愧疚感和壓力，於是母女間產生出很多有意識無意識、自己看不清、和不願意承認的壓力和矛盾。」侯佩岑透露，這樣的情感糾結一直持續到自己40多歲才有所覺悟，如今自己已學會簡化這些角色關係，專注於「純粹的羈絆」，這讓她終於感到輕鬆許多 。

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