晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

侯佩岑揭46年母女情真相！認與林月雲「關係不健康」

侯佩岑透露，這樣的情感糾結一直持續到自己40多歲才有所覺悟。（福隆傳播提供）侯佩岑透露，這樣的情感糾結一直持續到自己40多歲才有所覺悟。（福隆傳播提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕侯佩岑近期在中國節目《再見愛人》上罕見提到與母親林月雲的「不健康羈絆」後，又發表長文反省自己跟媽媽「關係不健康」，她坦言內心把媽媽排第一位，起初覺得很自豪，長年下來其實會給彼此產生不必要、過重的壓力和矛盾，這樣的母女情感令她感到困擾多年，直到40多歲後才學會如何卸下壓力與焦慮。

46歲侯佩岑回憶自己曾參與一個「你是誰」的測驗，當時在反覆回答後，最終只留下「我是我媽媽的女兒」，當時的她一直把母親放在人生的第一位，並為此感到自豪，然而這樣的「孝順」卻帶來了巨大的壓力與矛盾，「那樣的自己，跟媽媽的關係是不健康的，我用無形的內在誓言，把跟媽媽的關係用枷鎖捆綁在了一起。」

侯佩岑（右）與母親林月雲。（資料照，記者陳奕全攝）侯佩岑（右）與母親林月雲。（資料照，記者陳奕全攝）

侯佩岑更直言，後來自己逐漸發現「那樣的我和媽媽，會對彼此產生愧疚感和壓力，於是母女間產生出很多有意識無意識、自己看不清、和不願意承認的壓力和矛盾。」侯佩岑透露，這樣的情感糾結一直持續到自己40多歲才有所覺悟，如今自己已學會簡化這些角色關係，專注於「純粹的羈絆」，這讓她終於感到輕鬆許多 。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中