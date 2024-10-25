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娛樂 最新消息

Toyz入獄近況曝光！蹦闆揭「獄中書信」2件事

Toyz因販毒入監服刑，最新近況曝光。（資料照，翻攝自臉書）Toyz因販毒入監服刑，最新近況曝光。（資料照，翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕電競直播主「Toyz」劉偉健因販毒案遭判決4年2個月定讞，5月16日入監服刑，至今已5個月。而和Toyz合夥開飲料店「拾汣茶屋」的YouTuber「蹦闆」也透露了Toyz在獄中的近況及飲料店虧損主因。

據《TVBS新聞網》報導，關於「拾汣茶屋」虧損情況，蹦闆坦言已經把之前賺的都虧掉，原因是店租過高，「因為我飲料店的店租12萬，一般飲料店不會用到這麼高的店租」，加上Toyz對低價的堅持，更讓他苦惱不已。

蹦闆也透露，由於他和Toyz不是一等親，不能會客，不過彼此有書信往來，「他（Toyz）現在狀況是蠻穩定，在裡面修身養性」，至於Toyz和女友篠崎泫的感情狀態，蹦闆表示依舊很穩定。Toyz在書信中還有關心蹦闆和「亞洲統神」張嘉航的拳賽，叮囑他不可以輸掉比賽，接著也關心火鍋店「鍋癮子」的籌備狀況，蹦闆還補充曾送火鍋給對方試吃。

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