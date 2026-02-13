自由電子報
娛樂 最新消息

蔡英文都懂了你還不懂？「ven」迷因炸裂全台

前總統蔡英文奇妙的知識增加了。（資料照，蔡英文辦公室提供）前總統蔡英文奇妙的知識增加了。（資料照，蔡英文辦公室提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網路近期流行用「我再ven（問）一次」來模仿中國人口音，意外成為社群最夯迷因之一。沒想到，一名網友分享自己在早餐店聽到的真實對話，竟一夕爆紅，影片瘋傳超過24萬次轉發。更驚喜的是，今（13）日連前總統蔡英文都親自現身留言，瞬間讓話題再度炸鍋。

蔡英文在影片底下幽默寫道：「原來前陣子我看不懂的梗，都是來自這裡。」短短一句話不僅秒懂網路流行語，也讓影片再度翻紅，吸引大量網友朝聖。

網友在影片中描述自己在早餐聽到中國人發ven。（翻攝自Threads @ccc_tou）網友在影片中描述自己在早餐聽到中國人發ven。（翻攝自Threads @ccc_tou）

原PO在影片中分享，自己當時在早餐店巧遇幾名中國人點餐，對方開口就是：「兄弟們，我再ven一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯？」接著又說：「我再ven一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅？」誇張語氣讓現場氣氛瞬間變得像直播現場。

更讓網友笑到失守的是，那名中國人竟還稱呼早餐店老闆娘為「阿婆」，並驚訝表示：「我的蛋餅沒有焦，真的很神奇！」荒謬又真實的對話立刻戳中網友笑點。

蔡英文朝聖「我再ven一次」。（翻攝自Threads）蔡英文朝聖「我再ven一次」。（翻攝自Threads）

蔡英文留言曝光後，短短3小時內就吸引超過10萬人按讚，留言區瞬間湧入大量網友朝聖，也讓「ven」迷因再度被瘋狂討論，成為最新社群熱梗。

點圖放大header
點圖放大body

