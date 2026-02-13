自由電子報
娛樂 最新消息

蕭美琴公開致謝！賈永婕獲副總統肯定「願認識民主歷史」 火速回應了

〔記者邱奕欽／台北報導〕電影《世紀血案》改編林宅血案卻未獲授權掀起爭議，台北101董事長賈永婕日前表態「想知道林宅血案的真相」，更發文親自走訪由林宅改建的義光教會。隨後，副總統蕭美琴也轉發貼文致謝，強調民主自由得來不易，「謝謝享受自由生活的賈董和許多我們這個世代的朋友，願意花時間去聽去看，去認識這段離我們不遠的歷史。」對此，賈永婕也火速作出回應，雙方隔空互動成為焦點。

《世紀血案》因改編歷史事件「林宅血案」卻未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，尚未上映便引爆社會高度抵制聲浪。隨著輿論延燒，賈永婕近日先後公開表示「想知道林宅血案的真相」，更於11日親自走訪原為林義雄宅邸的義光教會，同時分享林義雄時任助理田秋堇現身還原案發經過的片段，她強調願意花時間去聽去看、理解這段歷史，相關動向在社群平台迅速發酵。

賈永婕（左）實際走訪「林宅血案」現址義光教會了解歷史，讓副總統蕭美琴（右）公開致謝以示肯定。（本報組合資料照）賈永婕（左）實際走訪「林宅血案」現址義光教會了解歷史，讓副總統蕭美琴（右）公開致謝以示肯定。（本報組合資料照）

隨後，副總統蕭美琴便轉發賈永婕的相關貼文，表示「當時我們都還小，也許無法體會在那坎坷的民主化路上，前輩們披荊斬棘所承受的苦難。」也謝謝享受自由生活的賈董與許多同世代朋友，願意認識這段歷史，同時呼籲即便對政治現況有不同看法，捍衛台灣得來不易的民主與自由是共同責任。

面對蕭美琴給予正面肯定，賈永婕也立刻回應副總統表示，「報告副總統，我現在在看台灣民主人權回顧2008新版。」根據財團法人陳文成博士紀念基金會官網顯示，賈永婕所閱讀的書籍，實際名稱為「《人權之路：臺灣民主人權回顧》2008新版」，而她從走訪義光教會到公開閱讀人權書籍，相關舉動持續在社群掀起討論，也讓《世紀血案》所延燒的歷史與授權爭議，再度成為關注焦點。

