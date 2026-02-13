小年夜5生肖財運炸裂財位曝光 運勢全方位分析

小年夜有5個生肖運勢超旺。（資料照，記者黃旭磊攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2月15日適逢農曆春節前夕的小年夜，習俗上這天會準備年菜、拜拜，大掃除也逐漸進入收尾階段，有些家庭此時已經洋溢著守歲的氣氛。命理專家小孟老師點名有5生肖在小年夜這一天運氣爆棚，喜氣洋洋地開啟全新的一年。

▲刮刮樂財神方位：正東方（可找住家東方彩券行）

▲樂透好運生肖：牛、虎、兔、龍、羊

▲招財數字：1、5、7、9

12生肖小年夜運勢。（資料照，台中市政府提供）

▲生肖鼠

工作：完美收尾工作

感情：幫忙家務加分

財運：採買年貨精省

健康：留意灰塵過敏

幸運色：暖橘色

▲生肖牛

工作：提早完成進度

感情：老夫老妻默契

財運：財運旺旺滾滾

健康：搬重物要小心

幸運色：卡其色

▲生肖虎

工作：指揮大掃除有條不紊

感情：換新髮型迷人

財運：偏財運勢佳

健康：避免手忙腳亂

幸運色：森林綠

▲生肖兔

工作：佈置辦公環境

感情：溫柔體貼無微不至

財運：祭拜財神招財

健康：手腳注意保暖

幸運色：淡粉紅

▲生肖龍

工作：規劃年後目標

感情：聯繫久未見面的人

財運：可以參加抽獎

健康：避免冷熱交替

幸運色：亮金色

▲生肖蛇

工作：洞察潛在問題

感情：深夜談心時刻

財運：檢視年度開支

健康：睡前放鬆腦袋

幸運色：銀白色

▲生肖馬

工作：跑腿辦事特別有效率

感情：熱情感染全家

財運：整理錢包招財

健康：小腿痠痛按摩

幸運色：白色

▲生肖羊

工作：耐心處理雜事

感情：製作愛心料理

財運：獲得小額獎勵

健康：皮膚加強保濕

幸運色：米白色

▲生肖猴

工作：協力清掃家裡

感情：講笑話逗人樂

財運：研究理財投資

健康：避免攝取過多燥熱食物

幸運色：寶藍色

▲生肖雞

工作：順利完成任務

感情：稱讚伴侶穿搭

財運：控制採購預算

健康：肩頸熱敷舒緩

幸運色：咖啡色

▲生肖狗

工作：堅守最後崗位

感情：陪伴家人採買

財運：獲得意外折扣

健康：鼻子過敏留意

幸運色：亮黃色

▲生肖豬

工作：享受放假前夕

感情：撒嬌獲得疼愛

財運：食神口福不淺

健康：大掃除多休息

幸運色：深紫色

☆民俗說法僅供參考☆

