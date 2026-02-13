小年夜5生肖財運炸裂財位曝光 運勢全方位分析
小年夜有5個生肖運勢超旺。（資料照，記者黃旭磊攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕2月15日適逢農曆春節前夕的小年夜，習俗上這天會準備年菜、拜拜，大掃除也逐漸進入收尾階段，有些家庭此時已經洋溢著守歲的氣氛。命理專家小孟老師點名有5生肖在小年夜這一天運氣爆棚，喜氣洋洋地開啟全新的一年。
▲刮刮樂財神方位：正東方（可找住家東方彩券行）
▲樂透好運生肖：牛、虎、兔、龍、羊
▲招財數字：1、5、7、9
12生肖小年夜運勢。（資料照，台中市政府提供）
▲生肖鼠
工作：完美收尾工作
感情：幫忙家務加分
財運：採買年貨精省
健康：留意灰塵過敏
幸運色：暖橘色
▲生肖牛
工作：提早完成進度
感情：老夫老妻默契
財運：財運旺旺滾滾
健康：搬重物要小心
幸運色：卡其色
▲生肖虎
工作：指揮大掃除有條不紊
感情：換新髮型迷人
財運：偏財運勢佳
健康：避免手忙腳亂
幸運色：森林綠
▲生肖兔
工作：佈置辦公環境
感情：溫柔體貼無微不至
財運：祭拜財神招財
健康：手腳注意保暖
幸運色：淡粉紅
▲生肖龍
工作：規劃年後目標
感情：聯繫久未見面的人
財運：可以參加抽獎
健康：避免冷熱交替
幸運色：亮金色
▲生肖蛇
工作：洞察潛在問題
感情：深夜談心時刻
財運：檢視年度開支
健康：睡前放鬆腦袋
幸運色：銀白色
▲生肖馬
工作：跑腿辦事特別有效率
感情：熱情感染全家
財運：整理錢包招財
健康：小腿痠痛按摩
幸運色：白色
▲生肖羊
工作：耐心處理雜事
感情：製作愛心料理
財運：獲得小額獎勵
健康：皮膚加強保濕
幸運色：米白色
▲生肖猴
工作：協力清掃家裡
感情：講笑話逗人樂
財運：研究理財投資
健康：避免攝取過多燥熱食物
幸運色：寶藍色
▲生肖雞
工作：順利完成任務
感情：稱讚伴侶穿搭
財運：控制採購預算
健康：肩頸熱敷舒緩
幸運色：咖啡色
▲生肖狗
工作：堅守最後崗位
感情：陪伴家人採買
財運：獲得意外折扣
健康：鼻子過敏留意
幸運色：亮黃色
▲生肖豬
工作：享受放假前夕
感情：撒嬌獲得疼愛
財運：食神口福不淺
健康：大掃除多休息
幸運色：深紫色
☆民俗說法僅供參考☆