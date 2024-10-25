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娛樂 最新消息

暴雨也要上酒店！崔敏煥叫小姐當晚「首爾淹大水」網怒：他瘋了

崔敏煥遭前妻毀滅式爆料。（翻攝自IG）崔敏煥遭前妻毀滅式爆料。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓樂團FTIsland鼓手崔敏煥近日捲入性交易疑雲，遭前妻律喜公開疑似與酒店業者通話的錄音，指出崔敏煥經常出入聲色場所，一夕之間形象全毀。如今更有網友起底他叫小姐的日期，發現當天首爾正在下暴雨，還淹大水，讓不少人狂罵「他真的瘋了」。

律喜公開離婚主因。（翻攝自YT）律喜公開離婚主因。（翻攝自YT）

律喜昨（24）日在YouTube上對外公開兩人的離婚真相，表示她受不了崔敏煥頻繁上酒店、找小姐才決定離婚，影片最後也曝光前夫「叫小姐」的錄音檔，內容是崔敏煥與一名男性友人的通話，可以聽見崔敏煥多次要求要叫小姐，而每一段錄音的日期也被詳細記載。有網友對比後發現，首爾在2022年8月9日當晚降下超大豪雨，各地淹水災情頻傳，基本上極難外出，而崔敏煥當天凌晨還仍著急地在叫小姐。

崔敏煥「叫小姐」錄音檔曝光。（翻攝自YT）崔敏煥「叫小姐」錄音檔曝光。（翻攝自YT）

影片中，在2022年8月10凌晨2點的通話紀錄可以聽見，崔敏煥急切的和對方溝通地點，「首爾現在出大事了，所以我現在來到比較遠的地方了，現在正在xxx，哥，你可以幫我預約一下xx嗎？」隨後得知預約的小姐無法前來，還著急詢問「是因為雨的關係嗎？這裡沒有小姐，很缺小姐，其他地方感覺也沒有對嗎？」

崔敏煥不顧災情嚴重，仍執意出門找小姐的行為，令粉絲十分傻眼，紛紛在網路上砲轟，「放妻子一個人在家顧3個小孩，淹大水還要跑出門去找小姐」、「那種天氣居然還要出門」、「聽到對話都無言了」、「真的是瘋了」。

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