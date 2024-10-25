影帝氣場震撼楊謹華！戶外教百人瑜珈認害羞

楊謹華（中）在《餘燼》首度體驗戶外做瑜珈，教導近百位學生讓她直呼有點害羞。（本地風光提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金獎導演鍾孟宏新作《餘燼》找來7度與金鐘獎擦肩而過、今年終於敲鐘的實力派演員楊謹華飾演片中殺人案關係人，身為案件負責人的警察張震為了釐清案件而找上她。首次和張震對戲的楊謹華直說近距離感受到「影帝級的表演」，「他強大的氣場，讓我很震撼。」

這也是楊謹華首次和導演鍾孟宏合作，她表示一直很喜歡及佩服他的才華和創作，收到邀約時既期待又驚喜，回憶定裝當天鍾孟宏來到劇組辦公室，「我們小聊了一會，能感覺到他是很能傾聽和關心演員的導演，同時他也對《餘燼》這個劇本充滿熱情跟情懷。拍攝時對於表演的調整，導演都能非常細節點出來，非常難忘。」

請繼續往下閱讀...

楊謹華（左二）因《餘燼》首度與張震（右二）對戲，強大氣場讓她感到震撼。（本地風光提供）

片中一場楊謹華在戶外森林裡教導近百位學生做瑜伽的戲，她透露：「我從來沒有在戶外做過瑜伽，有陽光、芬多精，會讓人有種很靠近『重生』的感覺。本身不是瑜伽強才，但拍攝時必須在近百位學生面前傳達專業的瑜伽指令、喊口號，我有點害羞。」她在鍾孟宏的指導下迅速進入角色，笑說：「我有那麼一瞬間好像相信我還真的是瑜伽老師。」

《餘燼》將於11月15日在台上映，今也公開正式海報，由知名設計師陳世川操刀設計，海報中金士傑的面容幾乎佔據整個畫面，僅有雙眸像紙張般被火焰燒蝕，只留下燃燒後的餘燼。

《餘燼》公開正式海報。（本地風光提供）

此外，導演鍾孟宏也將同步推出新書：《另一個世界：通往餘燼的路》，公開電影《餘燼》拍片歷程，並與擔任劇照師的女兒鍾以澄一起書寫紀錄，從創作告白、電影劇照到每日拍攝細節全收錄，帶領讀者看見拍電影的另一個世界。除了一般版本，另推出首刷限量、裸背精裝親簽的影迷珍藏版，附有獨家海報。限量版於11月5日博客來、誠品網路開始預購。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法