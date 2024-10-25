林哲熹不忍了！曖昧對象找上門 猴急脫衣逞性慾

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜在八大《妳是我的姐妹》，對林哲熹直球示愛，坦率說出：「我想要你！」突如其來的大膽舉動，令人印象深刻。

「大霈」李霈瑜在《妳是我的姐妹》勇敢追愛。（八大電視提供）

大霈自認和劇中飾演的角色「寶茜」一樣，若遇到喜歡的對象，是屬於比較積極的主動派，她笑說：「但也很會看眼色的，一定是對方有丟球回來給我才會進一步的，不然肯定嚇跑人家。」她透露曾飛到國外勇敢追愛，在對方家樓下出現的往事，「當時幾天很開心，但遠距離戀愛真的辛苦，最後還是無疾而終。」

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林哲熹（左）、「大霈」李霈瑜拍戲默契十足。（八大電視提供）

大霈劇中鼓足勇氣到林哲熹飾演的「趙柏安」家，林哲熹見她突然登門拜訪，就將她帶入房內，開始脫去身上衣物，作勢要發生親密關係，希望藉此突發的大膽舉動，讓她想清楚自己究竟想要什麼，沒料到竟得到大霈直率回覆：「我想要你！」林哲熹表示對於這場戲印象深刻，也覺得詮釋起來是有難度的，「因為演不好，會滿渣的，所以我們加了一些可愛的互動，比如說脫掉褲子時，就把褲子踢超高的。」用一些比較有趣、好玩的方式來表現。

「大霈」李霈瑜（右）在《妳是我的姐妹》對林哲熹（左）直球示愛。（八大電視提供）

大霈談到，看到劇本的時候，就覺得角色「寶茜」真是一個倔強的女性，「甚至擔心她不太會談戀愛，不過再更深入了解後，才發現其實『寶茜』因為很懂『趙柏安』、自己也有想斷開鎖鏈的衝動，所以才這樣的啦！」拍攝當下看到林哲熹故意把褲子踢很高時，大霈說，她並不會想笑場，「只有覺得林哲熹好瀟灑、好帥，戲中真是個小壞壞。」兩人演對手戲的默契很好，光是眼神交流，就夠令人臉紅心跳。《妳是我的姐妹》每週六晚間8點於八大戲劇台播出、每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。

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