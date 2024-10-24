陳奕迅到田馥甄歌曲都包了！洪佩瑜將登衛武營與簡文彬合作致敬陳小霞

金曲新人洪佩瑜（左）、藝術總監簡文彬。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲金曲獎最佳新人，演唱電影《本日公休》歌曲也獲得金馬獎最佳原創電影歌曲的洪佩瑜，將接棒彭佳慧、許富凱、周蕙，明年2月15、16日登上高雄衛武營歌劇院參加「大玩樂家4 陳小霞、簡文彬、洪佩瑜 跨樂衛武營音樂會」演出。

洪佩瑜很幸運，可以登上衛武營詮釋陳小霞創作的經典好歌，過去陳小霞幫天王天后寫過很多作品，像是陳奕迅唱的《十年》、田馥甄唱的《魔鬼中的天使》，還有《一把青》插曲《看淡》，以及江蕙唱的《無言花》，還有劉若英的《成全》，都出自陳小霞創作，陳小霞說：「我沒想到我的流行音樂有一天能夠有這樣的呈現方式，真的覺得非常榮幸！」

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金曲新人洪佩瑜。（記者陳奕全攝）

對於參加「大玩樂家4」，洪佩瑜說：「期待多於壓力。」並說：「陳小霞老師作品有很多營養存在。」覺得唱哪位歌手歌曲最有難度？她說：「都有不同難度，不管台語或華語歌，因為是老師寫給不同歌手作品，都是量身訂做，我還在拿捏，如果是給我唱如何詮釋。」

簡文彬被問到，私下最欣賞陳小霞寫給哪位歌手的歌曲？他笑說怕得罪人，但也談到：「一場交響演出作品，希望每首都是變成自己最喜歡的。」並談到選陳小霞作品致敬原因，是辦完前3場之後，自然覺得下一個就要做陳小霞，「也是向女性創作者致敬。」演唱會將由簡文彬指揮長榮交響樂團，購票可洽OPENTIX售票網。

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