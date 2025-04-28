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ELVA is back 蕭亞軒回歸舞台親曝感受

天后蕭亞軒重磅回歸！（翻攝自微博）天后蕭亞軒重磅回歸！（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕天后蕭亞軒重磅回歸！長期飽受右髖關節骨折之苦的蕭亞軒，2年半熬過5次手術，今（28）終於出現在中國音樂節目《讓我來唱》記者會上，看起來容光煥發的她，帶著滿臉微笑，對於主持人的提出的要求也是「有求必應」，讓她感覺：好像剛出道。

蕭亞軒在頭頂上比了心。（翻攝自微博）蕭亞軒在頭頂上比了心。（翻攝自微博）

雖然粉絲心疼蕭亞軒受了這麼多折磨，看到她現在語氣輕鬆、元氣滿滿的模樣，也鬆了口氣。為了回歸舞台，蕭亞軒從本月16日開始就持續進行復健，18日更現身無錫機場準備開工錄影。今天她穿著黑色褲裝與胡彥斌等人一起出席節目記者會，現場還比了愛心、貓爪、狗狗抓瘋狂放送。

蕭亞軒特地為了歌迷做了狗狗抓的手勢寵粉。（翻攝自微博）蕭亞軒特地為了歌迷做了狗狗抓的手勢寵粉。（翻攝自微博）

回歸舞台的蕭亞軒說自己「好像所有都是從頭來過」這2年半她接受了5次手術，她笑稱：「一直看到都是醫生、護理師，再來是復健師、我的家人，行程就很制式」因為有歌迷耐心等待，所以當她回到熱愛的舞台「那個心情是哇！又再來一遍，好像剛出道的感覺」。

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