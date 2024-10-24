貝原秘書來了！《民王R》隔9年回歸 網見高橋一生感動哭

《民王R》大橋和也（左）、遠藤憲一。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由遠藤憲一主演的經典日劇《民王》暌違9年以全新面貌《民王R》在秋季檔登場，竟然一人分飾十角挑戰極限；而以《民王》一炮而紅的高橋一生也驚喜現身，讓粉絲們都超級激動。

《民王》改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，9年前播出時，父子靈魂互換的戲碼大受好評，電視台終於在9年後推出續作《民王R》，這次不只父子互換，首相武藤泰山（遠藤憲一 飾）更將升級與全國民眾隨機交換。

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ano及浪花男子的大橋和也都是《民王R》的新角色。（friDay影音提供）

再度「升格」日本首相，遠藤憲一這回面對「國民級」的靈魂交換，可說是吃足苦頭，「當初聽說要與不同人交換靈魂時，我覺得很有趣，但實際演起來真的不簡單」。他不僅要詮釋個性迥異的各路角色，更要精準掌握人物內心，對於一人分飾十角的挑戰堪稱是他演藝生涯的最大考驗之一。

遠藤憲一回歸《民王》系列，在《民王R》一人分飾十角。（friDay影音提供）

在前作飾演毒舌秘書「貝原茂平」的高橋一生在第一集中驚喜登場，他表示感覺很快就過了9年，在拍攝前思考了如何詮釋隨著時間流逝的這個角色；上次飾演兒子的菅田將暉這次則以旁白的型態「獻聲」，他表示：「《民王》對我來說意義重大，這次能以旁白形式參與感到非常開心，而這次的靈魂交換設定更令人期待。」

高橋一生驚喜為《民王R》客串。（翻攝自X）

高橋一生與菅田將暉的出現也讓觀眾網友齊聲吶喊「貝原來了！」、「等好久了」、「太驚喜了」、「感動到哭」，並期待未來還會有其他角色驚喜客串。《民王R》於friDay影音即日起每週三播出。

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