晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

貝原秘書來了！《民王R》隔9年回歸 網見高橋一生感動哭

《民王R》大橋和也（左）、遠藤憲一。（friDay影音提供）《民王R》大橋和也（左）、遠藤憲一。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由遠藤憲一主演的經典日劇《民王》暌違9年以全新面貌《民王R》在秋季檔登場，竟然一人分飾十角挑戰極限；而以《民王》一炮而紅的高橋一生也驚喜現身，讓粉絲們都超級激動。

《民王》改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，9年前播出時，父子靈魂互換的戲碼大受好評，電視台終於在9年後推出續作《民王R》，這次不只父子互換，首相武藤泰山（遠藤憲一 飾）更將升級與全國民眾隨機交換。

ano及浪花男子的大橋和也都是《民王R》的新角色。（friDay影音提供）ano及浪花男子的大橋和也都是《民王R》的新角色。（friDay影音提供）

再度「升格」日本首相，遠藤憲一這回面對「國民級」的靈魂交換，可說是吃足苦頭，「當初聽說要與不同人交換靈魂時，我覺得很有趣，但實際演起來真的不簡單」。他不僅要詮釋個性迥異的各路角色，更要精準掌握人物內心，對於一人分飾十角的挑戰堪稱是他演藝生涯的最大考驗之一。

遠藤憲一回歸《民王》系列，在《民王R》一人分飾十角。（friDay影音提供）遠藤憲一回歸《民王》系列，在《民王R》一人分飾十角。（friDay影音提供）

在前作飾演毒舌秘書「貝原茂平」的高橋一生在第一集中驚喜登場，他表示感覺很快就過了9年，在拍攝前思考了如何詮釋隨著時間流逝的這個角色；上次飾演兒子的菅田將暉這次則以旁白的型態「獻聲」，他表示：「《民王》對我來說意義重大，這次能以旁白形式參與感到非常開心，而這次的靈魂交換設定更令人期待。」

高橋一生驚喜為《民王R》客串。（翻攝自X）高橋一生驚喜為《民王R》客串。（翻攝自X）

高橋一生與菅田將暉的出現也讓觀眾網友齊聲吶喊「貝原來了！」、「等好久了」、「太驚喜了」、「感動到哭」，並期待未來還會有其他角色驚喜客串。《民王R》於friDay影音即日起每週三播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中