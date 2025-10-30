粿粿曾自信喊「不會出軌」 下秒被星座專家狠打臉！

粿粿爆出劈腿偷吃「王子」邱勝翊。（圖翻攝自粿粿IG）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐驚傳婚變，小王就是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引發外界熱議。過去粿粿上「小S」徐熙娣主持的《小姐不熙娣》的節目片段今天（29日）被翻出，當時粿粿相當肯定地宣稱自己不會出軌，結果當場被知名星座專家當場打臉，笑翻不少人。

粿粿劈腿的消息曝光後沒多久，《小姐不熙娣》的官方YT頻道馬上發布過去粿粿和范姜彥豐一起上節目的精選片段。當時小S詢問這對夫妻「你們是不是覺得這輩子已經結了婚，不可能有出軌這種事會發生？」，粿粿一點都沒有猶豫，馬上回答「好像是耶」。

隨後星座專家白瑜給現場來賓做了個有關感情忠誠指數的心理測驗，列出4張圖給大家選，分別是「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」和「山中小屋」，粿粿選了山中小屋，白瑜表示，選擇該圖的人對感情忠誠度只有50分，如果有誘因，就可能會出軌。

網友紛紛表示，「小S的節目又神預言了」、「小S是不是有看出什麼端倪？太扯了」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」、「白瑜老師真的很厲害，不光這影片而已，講的話都會常被點醒一些事」、「小S是不是其實可以預知未來？表面在錄節目，其實在默默幫大家蒐證」、「這又再一次告訴我們，話不能說得太早」

