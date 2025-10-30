自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿曾自信喊「不會出軌」 下秒被星座專家狠打臉！

粿粿爆出劈腿偷吃「王子」邱勝翊。（圖翻攝自粿粿IG）粿粿爆出劈腿偷吃「王子」邱勝翊。（圖翻攝自粿粿IG）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐驚傳婚變，小王就是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引發外界熱議。過去粿粿上「小S」徐熙娣主持的《小姐不熙娣》的節目片段今天（29日）被翻出，當時粿粿相當肯定地宣稱自己不會出軌，結果當場被知名星座專家當場打臉，笑翻不少人。

粿粿劈腿的消息曝光後沒多久，《小姐不熙娣》的官方YT頻道馬上發布過去粿粿和范姜彥豐一起上節目的精選片段。當時小S詢問這對夫妻「你們是不是覺得這輩子已經結了婚，不可能有出軌這種事會發生？」，粿粿一點都沒有猶豫，馬上回答「好像是耶」。

隨後星座專家白瑜給現場來賓做了個有關感情忠誠指數的心理測驗，列出4張圖給大家選，分別是「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」和「山中小屋」，粿粿選了山中小屋，白瑜表示，選擇該圖的人對感情忠誠度只有50分，如果有誘因，就可能會出軌。

網友紛紛表示，「小S的節目又神預言了」、「小S是不是有看出什麼端倪？太扯了」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」、「白瑜老師真的很厲害，不光這影片而已，講的話都會常被點醒一些事」、「小S是不是其實可以預知未來？表面在錄節目，其實在默默幫大家蒐證」、「這又再一次告訴我們，話不能說得太早」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中