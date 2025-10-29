婚變說法打架！粿粿否認偷吃、王子認越界 網友看傻：沒串供好

粿粿（左）遭范姜彥豐指控與王子（右）婚內出軌。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿、王子今（29日）遭點名踢爆「婚內出軌」，范姜彥豐稍早發文標記2人並怒控「道德淪喪婚內出軌」，更直言看到明確的出軌證據。不料事態延燒後，粿粿與王子也相繼緊急發聲，但2人的說法卻明顯對不上，引來外界高度質疑，「是不是沒有串供好？」、「越是避重就輕就越顯得欲蓋彌彰！」

粿粿在聲明中反駁范姜彥豐的指控，強調「說了許多與事實不符的內容」，她未正面提及與王子間的關係，僅表示身為母親會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人；王子則在道歉文中承認「在得知女方協議離婚過程中，從傾聽者漸漸過度關心，超過朋友間應有的界線。」同時強調「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」卻也堅稱自己「不是破壞家庭關係的人。」

粿粿、王子的立場差距明顯，各說各話的聲明更引發網友們的質疑，「粿粿說沒事、王子說越界，這是在唱反調嗎？」、「沒對好稿就發文？」、「要說謊也請統一口徑！」、「一個說沒事、一個說錯了，到底誰在說謊？」、「其實越是避重就輕，就越顯得欲蓋彌彰！」網路輿論一面倒狠批2人，事件仍持續延燒。

