娛樂 電視

粿粿被爆婚內出軌王子！認了婚姻「協商破裂」：與事實不符

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，不過2人傳出婚變，2人這陣子皆未對外說明，今（29）日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控。對此，粿粿稍早也在社群做出回應。

粿粿（左）與范姜彥豐近日爆出婚變。（翻攝自IG）粿粿（左）與范姜彥豐近日爆出婚變。（翻攝自IG）

范姜彥豐稍早在影片中直言：「我看到太太與王子邱勝翊明確的出軌證據，那是我人生第一次體會到撕心裂肺的痛。」不過也說粿粿面對指控否認到底，堅持沒有對婚姻不忠。

粿粿遭指控與王子（右）婚內出軌。（資料照，記者陳奕全攝）粿粿遭指控與王子（右）婚內出軌。（資料照，記者陳奕全攝）

粿粿稍早則在社群表示，謝謝大家的關心，「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」並說自己會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。而面對出軌指控，王子目前尚未回應。

粿粿在社群回應。（翻攝自IG）粿粿在社群回應。（翻攝自IG）

粿粿經紀人王貞妮。（資料照，記者陳奕全攝）粿粿經紀人王貞妮。（資料照，記者陳奕全攝）

粿粿經紀公司、好看娛樂副總經理王貞妮透露，目前雙方離婚問題已經透過律師處理。2人其實分居許久，離婚的部分在今年就開始協商了，已經談了很久。

