江宏傑第二！王子認與粿粿「跨越朋友界線」 律師驚：承認速度會不會太快了？

王子邱勝翊今發文承認和粿粿「跨越朋友界線」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今日娛樂圈八卦榜排名第一，應屬「粿粿爆婚內出軌王子邱勝翊，正夫范姜彥豐公開9分鐘影片開戰 」，而被冠上「小王」封號的王子也在第一時間道歉認錯，讓不少人為之傻眼，連向來對離婚官司十分在行的美女律師李怡貞看了都猛搖頭，忍不住開酸「這個承認的速度會不會太快？寫那麼多字就是承認聊騷麻！」直批跟「有家庭的人」聊騷叫做沒有想要破壞人家家庭關係喔？？？

范姜彥豐（右）和粿粿婚姻生變，范姜彥豐直指第三者是邱勝翊。（翻攝自IG）

范姜彥豐和粿粿婚姻不睦的傳聞已有數月之久，今（29日）「正夫」范姜正豐跳出來直指第三者就是「王子」邱勝翊，沒想到王子立即在社群發文道歉，承認自己的關心，已經踰越朋友間應有的界線。王子PO文一出，讓一票網友紛紛留言開轟，「我還沒離婚你就是第三者」、「={1我不是破壞家庭關係的人』圈起來打一個問號」、「承認偷吃然後說對不起了事？那范先生的家庭如何負責？」、「在朋友跟老婆之間選擇了朋友的老婆。」、「你跟女方是不是來不及討論好說法」。

請繼續往下閱讀...

網友一面倒同情正夫，甚至覺得他和江宏傑處境很像，都是在不明究理的情況下被婚內出軌。連律師李怡貞看了王子的道歉文都覺得「很不行」，和粿粿的聲明兩相比對之下，不但弱爆，反而讓人抓到話柄，所以是「小王承認，外遇婦不認？！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法