（影）謝侑芯生前「最後專訪」談轉行 自認：裸體很好看

謝侑芯專訪當天穿著清涼。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「護理女神」謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，後曝光歌手黃明志當天也在同飯店同房間，且房內搜出5粒藍色藥丸，警方也在黃明志尿檢中測出4項毒品反應。今（2）「網紅推手」圤智雨曝光謝侑芯生前最後專訪，他、雪碧、謝侑芯三人侃侃而談轉行經驗。

網紅「護理女神」謝侑芯生前最後訪談曝光。（翻攝自臉書）

圤智雨感嘆「緬懷我們的護理師女神」，並曝光謝侑芯上他與雪碧共同主持的podcast節目訪談。謝侑芯接受採訪當天穿得很清涼，灰色的短版背心搭配灰色短裙，姣好身材一覽無遺。謝侑芯透露自己之前讀護理系，還有兩年臨床經驗。

雪碧（左）和謝侑芯感情好，聊天非常開心。（翻攝自臉書）

提及轉行原因，謝侑芯大方回答因為當護理師太累，所以從台中北漂到台北轉行當模特兒，而且勇於挑戰大尺度拍攝。謝侑芯說，當初拍大尺度主要是想快速累積粉絲，加上覺得自己裸體很好看，所以轉行。

謝侑芯曾有2年護理師臨床經驗。（翻攝自臉書）

訪談中謝侑芯活潑開朗，跟雪碧兩人之間看起來感情也不錯，兩人還不斷拱圤智雨花錢訂閱，沒想到世事無常，如今已香消玉殞，真正死因仍待馬來西亞警方完成鑑識報告才能知道。

