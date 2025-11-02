自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）謝侑芯生前「最後專訪」談轉行 自認：裸體很好看

謝侑芯專訪當天穿著清涼。（翻攝自臉書）謝侑芯專訪當天穿著清涼。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「護理女神」謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，後曝光歌手黃明志當天也在同飯店同房間，且房內搜出5粒藍色藥丸，警方也在黃明志尿檢中測出4項毒品反應。今（2）「網紅推手」圤智雨曝光謝侑芯生前最後專訪，他、雪碧、謝侑芯三人侃侃而談轉行經驗。

網紅「護理女神」謝侑芯生前最後訪談曝光。（翻攝自臉書）網紅「護理女神」謝侑芯生前最後訪談曝光。（翻攝自臉書）

圤智雨感嘆「緬懷我們的護理師女神」，並曝光謝侑芯上他與雪碧共同主持的podcast節目訪談。謝侑芯接受採訪當天穿得很清涼，灰色的短版背心搭配灰色短裙，姣好身材一覽無遺。謝侑芯透露自己之前讀護理系，還有兩年臨床經驗。

雪碧（左）和謝侑芯感情好，聊天非常開心。（翻攝自臉書）雪碧（左）和謝侑芯感情好，聊天非常開心。（翻攝自臉書）

提及轉行原因，謝侑芯大方回答因為當護理師太累，所以從台中北漂到台北轉行當模特兒，而且勇於挑戰大尺度拍攝。謝侑芯說，當初拍大尺度主要是想快速累積粉絲，加上覺得自己裸體很好看，所以轉行。

謝侑芯曾有2年護理師臨床經驗。（翻攝自臉書）謝侑芯曾有2年護理師臨床經驗。（翻攝自臉書）

訪談中謝侑芯活潑開朗，跟雪碧兩人之間看起來感情也不錯，兩人還不斷拱圤智雨花錢訂閱，沒想到世事無常，如今已香消玉殞，真正死因仍待馬來西亞警方完成鑑識報告才能知道。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中