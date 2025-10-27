「世界第一美少年」逝世！伯恩安德森享壽70歲 《魂斷威尼斯》美翻全球

〔記者廖俐惠／綜合報導〕瑞典演員、音樂人伯恩安德森（Björn Andresen）傳出逝世消息，享壽70歲。他在15歲時因演出電影《魂斷威尼斯》獲封「世界第一美少年」，儘管有著美如洋娃娃的絕世美貌，但伯恩安德森一生坎坷，晚年受訪時稱「我一生都充滿著遺憾」。

伯恩安德森因演出《魂斷威尼斯》紅遍全球。（金馬執委會提供）

伯恩安德森出生於1955年1月26日，妹妹安妮可安德森（Annike Andresen）今天（27日）在臉書、IG同步宣布哥哥伯恩安德森在10月25日離世，享壽70歲，文中透露，伯恩安德森晚年與病魔對抗，如今已經安息。安妮可最後寫著：「我們會再見的！」向從小相依為命的哥哥道別。

伯恩安德森（左）的妹妹安妮可安德森宣布哥哥死訊。（翻攝自臉書）

伯恩安德森的代表作《魂斷威尼斯》（1971）是義大利電影大師維斯康提將文學、電影和音樂完美結合的經典之作，改編德國諾貝爾文學獎得主托瑪斯曼最富盛名的同志小說。故事講述年過半百的德國作曲家來到威尼斯度假，在飯店邂逅一名俊美的金髮少年，讓他空虛枯竭的心怦然悸動，潛伏蔓延的致命瘟疫也悄然襲來。英國傳奇同志演員狄鮑嘉精湛詮釋作曲家的焦慮與渴望，「世界第一美少年」瑞典男孩伯恩安德森的絕美容顏，半世紀以來更成為影史不滅身影，吸引眾人目光。

