導演馮淬帆驚傳辭世享壽81歲 在台定居39年

首次上稿：01:25

更新時間：01:34

在台定居39年的馮淬帆（右）傳出過世消息，圖左為議員蔡淑君。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的81歲男星馮淬帆，今（1）驚傳過世，議員蔡淑君稍早在社群平台發文，表示2小時前聽到馮淬帆過世消息，相當震驚，心中感到一陣空。

蔡淑君在文中提到，「他總是那麼有味道的一個人。說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛」難以接受馮淬帆已經離開的蔡淑君，心中祝禱他能在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑容，繼續說故事，繼續拍人生。她也在附上標籤「一路好走」、「人生不必太計較」。

請繼續往下閱讀...

馮淬帆於1986年取得中華民國身分證，在台定居39年，孤身租屋住在林口。他今年5月時因身體不適住院，一度觀察兩個月。馮淬帆5月30日時發文表示自己剛出院不久，寫下：「住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活。」

今年馮淬帆曾因二度肺炎導致氣喘。（翻攝自臉書）

面對身體的狀況馮淬帆不禁流露少見的無奈：「畢竟年紀到了，不由得你，只好認了。」照片中的他顯見當時身形明顯消瘦，一臉憔悴，鼻上也插著醫療用的「鼻胃管」，原來他因血氧濃度不足，所以需要靠氧氣機來輔助呼吸。當時，馮淬帆還發文祝福大家「中秋節快樂」，表示積極配合治療，身體仍在康復中。

不少人以為馮淬帆是香港人，其實他出身廣東，雖大曾於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居，至今已住了39年，馮淬帆曾表示對香港沒太多感情，最喜歡的還是台灣的人情味，「我敢說全亞洲今天台灣還是最好」，附近鄰居表示經常能在街上巧遇這位大明星，他待人也非常親切。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法