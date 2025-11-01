自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

導演馮淬帆驚傳辭世享壽81歲 在台定居39年

首次上稿：01:25

更新時間：01:34

在台定居39年的馮淬帆（右）傳出過世消息，圖左為議員蔡淑君。（翻攝自臉書）在台定居39年的馮淬帆（右）傳出過世消息，圖左為議員蔡淑君。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的81歲男星馮淬帆，今（1）驚傳過世，議員蔡淑君稍早在社群平台發文，表示2小時前聽到馮淬帆過世消息，相當震驚，心中感到一陣空。

蔡淑君在文中提到，「他總是那麼有味道的一個人。說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛」難以接受馮淬帆已經離開的蔡淑君，心中祝禱他能在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑容，繼續說故事，繼續拍人生。她也在附上標籤「一路好走」、「人生不必太計較」。

馮淬帆於1986年取得中華民國身分證，在台定居39年，孤身租屋住在林口。他今年5月時因身體不適住院，一度觀察兩個月。馮淬帆5月30日時發文表示自己剛出院不久，寫下：「住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活。」

今年馮淬帆曾因二度肺炎導致氣喘。（翻攝自臉書）今年馮淬帆曾因二度肺炎導致氣喘。（翻攝自臉書）

面對身體的狀況馮淬帆不禁流露少見的無奈：「畢竟年紀到了，不由得你，只好認了。」照片中的他顯見當時身形明顯消瘦，一臉憔悴，鼻上也插著醫療用的「鼻胃管」，原來他因血氧濃度不足，所以需要靠氧氣機來輔助呼吸。當時，馮淬帆還發文祝福大家「中秋節快樂」，表示積極配合治療，身體仍在康復中。

不少人以為馮淬帆是香港人，其實他出身廣東，雖大曾於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居，至今已住了39年，馮淬帆曾表示對香港沒太多感情，最喜歡的還是台灣的人情味，「我敢說全亞洲今天台灣還是最好」，附近鄰居表示經常能在街上巧遇這位大明星，他待人也非常親切。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中