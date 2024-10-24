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娛樂 音樂

幻藍小熊出征韓國遭怪風襲擊！台灣前輩暖心打氣讓她融化了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣女團「GENBLUE」幻藍小熊在韓國出道不到兩個月，日前登上韓國萬人大型戶外音樂節「2024 Dream Concert」，她們即將成團滿一年，覺得意義重大！

第30屆「 Dream Concert」上週末在四萬人的韓國京畿道高陽市的高陽綜合運動場盛大舉行，利特及權恩妃擔任主持人，演出卡司更是星光熠熠，包括NCT WISH、n.SSign、ONEUS、Kep1er、KISS OF LIFE、Fifty Fifty、CIX以及幻藍小熊在內。

幻藍小熊登上韓國萬人大型戶外音樂節「2024 Dream Concert」。（天空娛樂提供）幻藍小熊登上韓國萬人大型戶外音樂節「2024 Dream Concert」。（天空娛樂提供）

上周才從台灣結束宣傳行程的幻藍小熊，回到韓國立刻投入密集彩排，而演出時卻難擋「風神」的襲擊，每位女孩都因為風速過大而「狂吃頭髮」。

幻藍小熊在歷經首次戶外處女秀後都學到了寶貴的一課，采甄表示：「大家歷經這次經驗，之後又多了一項功課，就是多多去練習控制頭髮甩動的力道。」隊長XXIN則表示：「在表演途中還看見有其他團的粉絲對我們比讚，瞬間充滿了能量，很喜歡這種互相傳遞能量的感覺。」

幻藍小熊在現場也遇到許多前輩，XXIN表示：「很幸運的又有機會能夠看KISS OF LIFE 前輩的演出，在戶外大舞台的表演感和魅力真的令人嘆為觀止，我們也要快速成長達到和前輩們一樣的模樣。」

幻藍小熊參加大型戶外演唱會，成員毓（左起）、許媛媛、NICO、XXIN、采甄與AYEON都很興奮。（天空娛樂提供）幻藍小熊參加大型戶外演唱會，成員毓（左起）、許媛媛、NICO、XXIN、采甄與AYEON都很興奮。（天空娛樂提供）

而團員毓則在演出當天的後台巧遇男團n.SSign中唯一的台灣成員「LAURENCE」方毅家，對方還主動用中文跟毓說聲「加油」，讓她印象深刻，開心說：「前輩也是台灣人，有一種很親切的感覺。」

幻藍小熊在韓國出道後，明年1月18日將在台大體育館舉辦FAN CONCERT，門票26中午12:00在KKTIX開賣。

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