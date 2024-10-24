晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃牛狂炒周杰倫演唱會門票 小商人：朋友想撂人面交「打棒球」

網路出現黃牛業者販賣周杰倫演唱會高價門票，網紅「小商人」對此發文稱，有50歲的朋友買不到周杰倫的票，還看到黃牛加價賣，氣到想找幾個年輕人一起約黃牛面交，然後「一起打棒球」，發文一出引發網友議論。（杰威爾提供）網路出現黃牛業者販賣周杰倫演唱會高價門票，網紅「小商人」對此發文稱，有50歲的朋友買不到周杰倫的票，還看到黃牛加價賣，氣到想找幾個年輕人一起約黃牛面交，然後「一起打棒球」，發文一出引發網友議論。（杰威爾提供）

〔即時新聞／綜合報導〕華語歌王周杰倫（Jay Chou）12月將在台北大巨蛋開唱，昨日門票火速完售，網路也隨即出現黃牛業者販賣高價門票，網紅「小商人」對此發文稱，有50歲的朋友買不到周杰倫的票，還看到黃牛加價賣，氣到想找幾個年輕人一起約黃牛面交，然後「一起打棒球」，發文一出引發網友議論。

周杰倫於12月5日至8日將在台北大巨蛋連唱4天，昨中午12點門票開賣，短短5分鐘15萬張門票就完售，官方稱昨中午開賣最高同時上線人數高達89萬人，下午3點再釋票，又湧入近80萬人搶3千張票，「中獎率」僅0.3%。但網路上也隨即傳出許多黃牛票，甚至傳出一張炒到30萬元，引發外界熱議。

除了有不少人呼籲民眾檢舉黃牛拿獎金，網紅「小商人」也發文稱「剛剛有位損友買不到周杰倫的票，然後看到黃牛加價賣票。一氣之下要找幾個年輕人去約他們面交然後一起打棒球。運動對身體好，但是我希望真的是打球啦。演唱會的票而已，不要運動到受傷就好」、「損友50歲還會帶公司的年輕人一起打棒球，真的是活到老，運動到老，維持身體健康真的很重要」。

在發文底下網友也紛紛表示「現在有實體票的100%詐騙」、「不知道打完棒球是否有買票，票價有打折嗎？打到骨折」、「黃牛應該是顆球沒錯啦」、「忘了帶球只好⋯」、「打棒球是全民運動」、「朋友有湊9人一起過去嗎？」、「約大巨蛋打棒球不是蠻合理的」。

也有網友指出「現在有現票都詐騙開演前5天才能領票」，對此小商人也回應「那太好了，這種剛好交給他們處理」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中