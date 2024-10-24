黃牛狂炒周杰倫演唱會門票 小商人：朋友想撂人面交「打棒球」

網路出現黃牛業者販賣周杰倫演唱會高價門票，網紅「小商人」對此發文稱，有50歲的朋友買不到周杰倫的票，還看到黃牛加價賣，氣到想找幾個年輕人一起約黃牛面交，然後「一起打棒球」，發文一出引發網友議論。（杰威爾提供）

〔即時新聞／綜合報導〕華語歌王周杰倫（Jay Chou）12月將在台北大巨蛋開唱，昨日門票火速完售，網路也隨即出現黃牛業者販賣高價門票，網紅「小商人」對此發文稱，有50歲的朋友買不到周杰倫的票，還看到黃牛加價賣，氣到想找幾個年輕人一起約黃牛面交，然後「一起打棒球」，發文一出引發網友議論。

周杰倫於12月5日至8日將在台北大巨蛋連唱4天，昨中午12點門票開賣，短短5分鐘15萬張門票就完售，官方稱昨中午開賣最高同時上線人數高達89萬人，下午3點再釋票，又湧入近80萬人搶3千張票，「中獎率」僅0.3%。但網路上也隨即傳出許多黃牛票，甚至傳出一張炒到30萬元，引發外界熱議。

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除了有不少人呼籲民眾檢舉黃牛拿獎金，網紅「小商人」也發文稱「剛剛有位損友買不到周杰倫的票，然後看到黃牛加價賣票。一氣之下要找幾個年輕人去約他們面交然後一起打棒球。運動對身體好，但是我希望真的是打球啦。演唱會的票而已，不要運動到受傷就好」、「損友50歲還會帶公司的年輕人一起打棒球，真的是活到老，運動到老，維持身體健康真的很重要」。

在發文底下網友也紛紛表示「現在有實體票的100%詐騙」、「不知道打完棒球是否有買票，票價有打折嗎？打到骨折」、「黃牛應該是顆球沒錯啦」、「忘了帶球只好⋯」、「打棒球是全民運動」、「朋友有湊9人一起過去嗎？」、「約大巨蛋打棒球不是蠻合理的」。

也有網友指出「現在有現票都詐騙開演前5天才能領票」，對此小商人也回應「那太好了，這種剛好交給他們處理」。

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