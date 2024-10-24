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43歲張娜拉克服「童顏危機」！曾嘆：世界真苛薄

張娜拉拍完《好搭檔》後，暫時想鬆口氣。（翻攝自IG）張娜拉拍完《好搭檔》後，暫時想鬆口氣。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「童顏女神」張娜拉今年43歲，長相凍齡，粉絲羨慕不已，她最近接受韓媒雜誌專訪，透露剛出道時拍了兩部作品，還被記者批評「除了可愛，其他什麼都不會」，讓她好氣又好笑，直說這個世界真苛薄。

張娜拉坦言，從小因為外貌和聲音，角色受到諸多限制，她2002年拍了《開朗少女成功記》、《紅豆女之戀》大紅，之後卻受限於角色，很難有重大突破，她表示為了改變自己，努力向新目標發出挑戰。

今年，張娜拉拍了韓劇《好搭檔》口碑收視雙贏，她說劇本真的很有意思，並透露在演出角色前，會以「觀眾的心態」來看劇本，因為是有關「離婚律師」的內容，對戲中每個插曲都印象深刻。

張娜拉拍完《好搭檔》後，暫時想鬆口氣。（翻攝自IG）張娜拉拍完《好搭檔》後，暫時想鬆口氣。（翻攝自IG）

其實，張娜拉在拍攝《好搭檔》前曾有許多苦惱，自信心一直很低，覺得有時好像到達了極限，不過她表示在看到南志鉉飾演的角色後，一切發生了改變，萌生讓角色變得更加豐富、立體的感覺。

至於下一部作品，張娜拉說想要喘口氣，再嘗試新的挑戰，點名想演驚悚片或古裝劇，「還有很多還沒做的事，想在人生中體驗一下」，表示作為演員，終極目標是讓自己「變得幸福」。

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