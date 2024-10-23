蔣卓嘉出事了！遍訪名醫做出重要決定 電台工作被迫暫停

蔣卓嘉喉嚨出狀況，將進行手術治療。（索尼提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手蔣卓嘉身體出狀況，前幾個月忙著製作、錄音和配唱時，發現喉嚨出現異狀，遍訪名醫之後做出重要決定，將要動手術治療，他也因此先暫停電台DJ工作。

蔣卓嘉8月時發現歌手最重要的喉嚨出問題，就醫後發現聲帶上有一顆紅色異物（出血性瘜肉），他先以吃藥的方式治療，但瘜肉並未消失，最後決定手術治療，會在近日進行。雖然手術後無法確定聲音會不會有改變，但他會好好休養，按照醫生指示噤聲3到4週，也因此至少需要休息一個月再回到電台和大家相聚。

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蔣卓嘉對於做音樂和煮咖啡的關聯有自己的想法。（索尼提供）

近期蔣卓嘉的新單曲《咖啡因》已數位上架，他也分享對咖啡的研究：「煮咖啡像寫歌和編曲一樣，雖然使用相同的工具和音符，但通過不同的音色、時間和層次疊加，最終能創造出截然不同的曲風。同樣地，不同的咖啡豆、萃取時間和製作流程，會帶來各異的咖啡風味。」

對於即將進行聲帶手術，蔣卓嘉樂觀面對目前的情況，笑說：「希望回歸後，我的聲音更有磁性、歌聲更性感。」

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