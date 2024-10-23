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娛樂 最新消息

桑布伊7年前奪「年度專輯獎」 大咖驚喜為新專輯站台：他很特別

桑布伊今發行第四張全母語創作專輯《靠近 mudalrep》。（記者傅茗渝攝）桑布伊今發行第四張全母語創作專輯《靠近 mudalrep》。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌手桑布伊於今（23日）正式發行第四張全母語創作專輯《靠近 mudalrep》，同步於臺北流行音樂中心北流卡夫卡舉行發片記者會，「地主」北流董事長黃韻玲也驚喜現身獻花祝賀，笑談兩人認識緣分，直呼桑布伊「很特別的一個人。」

北流董事長黃韻玲驚喜獻花祝賀。（記者傅茗渝攝）北流董事長黃韻玲驚喜獻花祝賀。（記者傅茗渝攝）

黃韻玲驚喜現身記者會力挺，提到2017年、第28屆金曲獎制度改變，首次增設的「年度專輯獎」，當年由桑布伊《椏幹》拿下，黃韻玲即是該屆評審團主席，盛讚作品呈現最大的包容力，「覺得（他）很特別的一個人，後來金曲獎、聚會彼此熟了起來。」兩人如今交情甚篤，私下經常以茶會友。

而桑布伊原本計畫在第一張專輯中與父親合作，但父親卻在錄製前夕突然離世，這次專輯中的《父親》，正是描寫對逝去父親無止盡的親情思念，「他不在，但他的力量還在我們生活當中，我在想這就是生命的永恆，力量跟精神都在，這個很重要。」

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