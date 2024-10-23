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娛樂 最新消息

桑布伊羞認前女友數不完！時隔4年出輯「前任驚坐台下」

桑布伊時隔4年推出全母語創作專輯《靠近 mudalrep》。（記者傅茗渝攝）桑布伊時隔4年推出全母語創作專輯《靠近 mudalrep》。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌手桑布伊時隔4年出輯，全母語創作專輯《靠近 mudalrep》卸下環境與傳統關懷命題，展露都會男子孤情，今（23）記者會上，桑布伊上台不久就難掩真性情落淚，還驚曝上台北後首位女友親臨現場坐台下，不避諱地說戀愛經驗「數不完」，雖然歌曲孤意十足，實際情場卻不孤單。

桑布伊笑認愛情經驗豐富，新歌唱出愛人離去後深夜時分的惆悵。（記者傅茗渝攝）桑布伊笑認愛情經驗豐富，新歌唱出愛人離去後深夜時分的惆悵。（記者傅茗渝攝）

桑布伊在首波主打歌《愛離開》MV中身著亮色外衣，手拿沙漏、酒杯，描繪愛人離去後的想了又想的深夜時分，讓主持人高蕾雅忍不住笑問：「最近是有什麼愛情的煩惱嗎？」桑布伊受訪表示新歌倒不是對愛情的抒發，「每個人都有愛的東西，親人、感情、寵物。我很少做愛情歌曲，人與人之間情感，生活上都會遇見。」被問到會不會越寫越想戀愛？他笑回：「沒有那種感覺，想要談戀愛自由發生啦！以前也談過，數不完。」也透露身邊持續有對象。

特別的是今天前女友也坐在台下，桑布伊透露女方是第一張專輯的推手，當時她在原委會上班，主動提出有個70萬計劃案，鼓勵桑布推出一張專輯紀念，「她幫我處理所有事情，把這張專輯完成。」女方目前已婚，兩人也維持好友關係。桑布伊專輯今正式發行後，計劃在北中南開唱，時間預計落在明年初。

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