大谷50轟買主尾牙太狂！獎金「平均20萬起跳」 蔡尚樺：老闆超瘋

蔡尚樺日前擔任「優式資本」的尾牙主持人。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星蔡尚樺從新聞界轉展演藝圈，憑藉亮麗外型及流利口條，成為不少活動、節目主持人的熱門人選，日前她被邀請擔任「優式資本」尾牙的主持人，目睹老闆失控不斷加碼獎金，讓她忍不住羨慕直呼「老闆真的是超瘋超好啊啊啊啊～！」

「優式資本」負責人劉興漢先前以新台幣約1.4億元，標下美國職棒道奇隊日籍球星大谷翔平的「50轟紀念球」。近期舉辦尾牙活動，邀請到蔡尚樺擔任主持人，事後讓她忍不住在臉書發文坦言，「優式資本」是她主持尾牙以來，平均每個員工拿到抽獎獎金最高的公司。

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蔡尚樺透露整場尾牙幾乎一直在抽獎，46位員工發了超過1千萬，「每個人都抽到三五個紅包，平均獎金20幾萬未免太幸福了吧～」另外，蔡尚樺更目睹老闆失控加碼，「10個10萬紅包臨時變20萬，抽完說要跟大家說說心裡話，結果一不小心嗨起來，臨時起意又抽了超多個30萬跟40萬」。

最令蔡尚樺感到驚喜的是，在她主持到一半時，老闆再度不按牌理出牌說「我們來抽2萬特別獎，恭喜尚樺」，主持費意外被加碼，讓她開心喊話「這種幸福企業拜託給我來一打，優式資本我們約好明年見喔」。

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