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娛樂 最新消息

劉寶傑不幹了！爆請辭全因「輸給李正皓」 老戰友不忍洩內情

〔記者邱奕欽／台北報導〕61歲資深媒體人劉寶傑請辭主持18年的政論節目《關鍵時刻》，外傳箇中其一原因為收視率輸給李正皓主持的《新台派上線》遭高層檢討不爽辭職。對此，擔任《關鍵時刻》來賓長達11年的黃世聰相當感慨，同時也為劉寶傑向外界吐露心聲。

劉寶傑請辭主持11年的政論節目《關鍵時刻》。（資料照，東森提供）劉寶傑請辭主持11年的政論節目《關鍵時刻》。（資料照，東森提供）

「11年的關鍵時刻歲月…」黃世聰今（24日）針對劉寶傑請辭11年招牌節目有感而發，提及自己這11年來從坐在角落的小配角，至今看著諸多來賓來來去去，節目從探討外星人轉到政治、經濟，從內子宮轉到俄烏戰爭、疫情，甚至因報導中國經濟被中共認為是在唱衰而遭列入黑名單制裁。

針對工作上劉寶傑的為人，黃世聰誇讚是一名超級認真的主持人，節目從頭到尾都能全盤掌控，甚至在開錄前把所有題目推翻，也會在錄影中加入任何內容，整個節目都是他的發揮空間。

不過，黃世聰也坦言正因如此，劉寶傑也將朋友們全得罪光，「因為他紅的罵、綠的罵、藍的罵、白的也罵，為了追求收視率跟與社會脈動結合，我們曾經經歷過挺韓、反韓的180度大轉彎，常常讓藍軍罵、綠軍罵、都不討好，搞得大家都不知道我們真正的政治傾向。」

黃世聰強調劉寶傑是個工作狂，不僅閱覽大量資料、書籍，甚至親自指導新人該如何反應及呈現，「我知道以劉寶傑的個性，他是不會出來說什麼的，但是他的確需要一陣子休息，不過，我相信江湖再見的時間不會太久。」至於外傳請辭是因收視率，黃世聰為此澄清：「正皓今天的表現，我相信他是不會不開心的，況且收視也沒有真的輸！」

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