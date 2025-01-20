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陳沂喊不需要公視挨轟 直球認了發業配賺錢

陳沂經常語不驚人死不休。（翻攝自陳沂臉書）陳沂經常語不驚人死不休。（翻攝自陳沂臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，儘管後來改刪百分之一2300萬，仍引發影劇和藝文界怒火，網紅陳沂逆風拋出問題：「大家有在看公視嗎？」坦言自己完全沒在看，釣出大批網友不爽。對此，陳沂再度發文直球對決：「蹭就是為了發業配賺錢沒錯啊！」

相關新聞：陳玉珍提案刪公視23億預算 陳沂逆風問：「大家有在看？」 

事件爆發後，不少人怒斥陳沂「整天在蹭」，她回應表示：「隨口說幾句，就是高流量，我有什麼辦法？陳沂本人對自己這麼紅也感到很震驚，而且我有哪天不在蹭？」認了蹭就是為了發業配賺錢沒錯，更說有人在嫌錢少的嗎？最後不忘表示：「畢竟我又沒有拿政府補助。」

相關新聞：不滿公視預算被砍    波特王也怒嗆聲

陳沂18日在臉書發文提及近日公視預算案爭議引發藝文界極大反彈，但她好奇：「大家有在看公視嗎？」表示自己完全沒在看，陳沂說：「如果自己是能拿到政府補助的當事人，也會跳出來抗議，但因為自己拿不到補助，而且用的是自己繳的稅金。」更反問：「砍了能讓我少繳點稅嗎？」強調自己真的不需要公視。

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