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娛樂 電視

胡瓜挺張菲復出！放話合作「讓台灣綜藝再次偉大」

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近日上TVBS的YouTube娛樂節目《TVBS娛樂頭條》，而張菲近日傳出「復出」，胡瓜尊稱張菲為師父，「我一直想找師父出來，他自己遊山玩水習慣了，他只要肯復出，我們一定全力支持，他雖然沒退出（演藝圈），但離開久了可能生疏。」

張小燕、張菲、胡瓜早期號稱「二王一后」，胡瓜坦言一直想找張菲合作，例如餐廳秀或過年特別節目，或研究有何大型節目，「台灣要想振興節目，這些人還是要帶頭做嘛！」胡瓜舉例近期自己籌辦的《鑽石舞台松柏情誼》演唱會，確認將在2月22、23日登場，卡司包括AKB48、歐弟、康康、曾心梅、林俊逸、阿吉仔，還有藍心湄、陳美鳳和任賢齊，以及年輕世代的原子少年等等。

胡瓜（中）上節目喊話張菲。（TVBS提供）胡瓜（中）上節目喊話張菲。（TVBS提供）

胡瓜坦言：「台灣人自己辦演唱會常輸給外國人，外國人來台灣開演唱會淘金常常秒殺。但台灣除了周杰倫、張惠妹，其他好像都賣得很辛苦，可是一到中國演唱又要被罵，我們又沒有提供那種場地給人家唱，生活都困難了，還要拿政治壓迫，沒有必要。台灣藝人是很優秀的，所以我希望從『藍寶石』一直到『鑽石舞台松柏情誼』，能夠延伸下去，一年也不要只辦這一次，讓演藝圈活絡，其他會陸續邀請下去，包括李宗盛、羅大佑、盧廣仲都會談。」

胡瓜認為此次先做示範，「這些是慈善活動，任賢齊、藍心湄、陳美鳳這些大咖都不談錢，因為知道是慈善，希望慢慢推廣出去，我也極力想邀請小燕姐、菲哥，讓台灣的綜藝再次偉大！」

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