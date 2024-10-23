台劇女神化身性工作者奪票選No.1！高宇蓁突破自我值了

〔記者許世穎／台北報導〕由「台劇女神」高宇蓁首度監製、主演的電影《鳳姐》日前在高雄電影節放映贏得高人氣，衝上觀眾票選排行榜冠軍。電影殘酷寫實描繪台灣茶室女子生活，有大量台灣茶室裡的寫照，高宇蓁在片中突破自我飾演性工作者，也呈現另類職場生存術。

高宇蓁在《鳳姐》展現溫柔婉約好口碑，而且會說流利日語大加分，能夠親切收買日本客人。（后花園影像製作提供）

該片由新銳導演邱新達執導，集結高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等演員。藉由高宇蓁的角色所經歷的悲苦遭遇，殘酷寫實描繪了台灣茶室女子生活，也揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。

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許乃涵在《鳳姐》中展現白皙嫩膚。（后花園影像製作提供）

片中眾女星詮釋了不同樣貌的小姐們，高宇蓁展現溫柔婉約好口碑，而且會說流利日語大加分，能夠親切收買日本客人。許乃涵則是總是穿著薄紗或小可愛露出小蠻腰，下半身全都搭配短裙或熱褲，展現白皙嫩膚特色。《鳳姐》預計12月在台上映。

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