法國導演男星尼可拉斯貝多 性侵罪成立被判刑

〔娛樂頻道/綜合報導〕45歲法國知名導演男星尼可拉斯貝多(Nicolas Bedos)因性侵3名女子罪名成立,22日在巴黎法院被判入獄1年緩刑6個月。

綜合外電報導,尼可拉斯昨沒出庭聆聽判決,委任律師事後表示:「我們會提起上訴。」一名女子6月報警指控去年在巴黎一間夜店被尼可拉斯性侵,事發時他伸手觸摸女子下體。

不久後,又有2名女子相繼指控被尼可拉斯性騷擾,其中一名是女服務生,指稱去年被他灌醉後遭激吻,但尼古拉斯否認指控,表示當時喝太醉而暫時失憶,同時堅稱沒有任何犯罪意圖。

尼可拉斯貝多演而優則導,2013年主演愛情喜劇《對不起飛錯你》(Love is in the Air),2019年自編自導電影《擁抱美好時光》(La Belle Epoque)在隔年《凱撒獎》勇奪3獎。

☆自由電子報關心您:若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾,請撥打113專線,透過專業社工員接線服務,將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

