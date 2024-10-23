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娛樂 最新消息

法國導演男星尼可拉斯貝多 性侵罪成立被判刑

尼可拉斯貝多2020年執導新片《美好拾光公司》頗獲好評。（資料照，CATCHPLAY提供）尼可拉斯貝多2020年執導新片《美好拾光公司》頗獲好評。（資料照，CATCHPLAY提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲法國知名導演男星尼可拉斯貝多（Nicolas Bedos）因性侵3名女子罪名成立，22日在巴黎法院被判入獄1年緩刑6個月。

綜合外電報導，尼可拉斯昨沒出庭聆聽判決，委任律師事後表示：「我們會提起上訴。」一名女子6月報警指控去年在巴黎一間夜店被尼可拉斯性侵，事發時他伸手觸摸女子下體。

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不久後，又有2名女子相繼指控被尼可拉斯性騷擾，其中一名是女服務生，指稱去年被他灌醉後遭激吻，但尼古拉斯否認指控，表示當時喝太醉而暫時失憶，同時堅稱沒有任何犯罪意圖。

尼可拉斯貝多演而優則導，2013年主演愛情喜劇《對不起飛錯你》（Love is in the Air），2019年自編自導電影《擁抱美好時光》（La Belle Epoque）在隔年《凱撒獎》勇奪3獎。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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