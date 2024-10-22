SJ D&E下月來台！預告晚上「睡超商」請粉絲幫忙準備帳篷

東海、銀赫替7-ELEVEN擔任代言人。（寬寬整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流天團Super Junior D&E（東海、銀赫）繼3月來台參加櫻花季後，統一超商今（22）宣布邀請他們擔任代言人，推出多樣「韓流來襲」系列商品。

兩位歐巴在緊湊的演唱會日程馬不停蹄完成拍攝，過程更盡心盡力準備多套衣服；東海大呼有趣，心繫台灣「老婆」們：「雖然我們無法經常來，但透過這次7-ELEVEN的廣告，能將我們的氣息留在大家身邊。」

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銀赫則說本來就很喜歡超商，最喜歡的就是7-ELEVEN：「現在能這樣拍攝7-ELEVEN的廣告，真的感到非常幸福；希望透過這個緣分未來能有更多的合作機會，希望對粉絲來說是好的禮物，也是驚喜。」

東海、銀赫替7-ELEVEN擔任代言人。（寬寬整合行銷提供）

除了接下代言任務，Super Junior D&E將於11月在台北開唱，被問到會突擊7-ELEVEN，給粉絲們驚喜嗎？銀赫相當寵粉的說：「這次在台北舉辦演唱會的時候，會經常去7-ELEVEN的，如果有機會的話，到時候見！」

東海則開玩笑說晚上會在7-ELEVEN睡覺，「不用訂飯店了，而是住在7-ELEVEN！這邊要請粉絲們幫個忙，需要在7-ELEVEN準備一人用的帳篷，這樣才能睡在那裡，所以請幫忙準備一下。」

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