Ozone佳辰關房裡吼叫！突陷自我懷疑 感謝團員「撐著」

林佳辰（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone成員林佳辰熱愛創作，繼去年以北流演唱會限定曲〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉化身為龐克搖滾主唱後，今年的台北小巨蛋演唱會上，他和哲言、祖安及煥鈞組成「爆K夢」樂團，首次公開演唱他的全新龐克搖滾創作〈貝貝我不會再耍廢了〉，粉絲不斷敲碗，這首歌曲將於10/22數位上架。

〈貝貝我不會再耍廢了〉是林佳辰為電影《乒乓男孩》寫下的追夢者熱血宣言，推出的版本是他的獨唱版，不過他也表示，這首歌是因為其他成員在他身邊才能完成的作品，是一首滿滿Ozone團魂的勁曲。

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林佳辰（索尼提供）

《乒乓男孩》，描述兩位男孩之間的兄弟情義、共同攜手奮鬥的故事，佳辰創作了許多青春搖滾風格的作品，最後劇組相中〈貝貝我不會再耍廢了〉成為電影的熱血擔當，林佳辰開心直說：「我的歌能被公司以外的人肯定，真的是太好了！」

這首歌對於林佳辰來說別具意義，他回憶起自己與Ozone團員們一路成長至今的歷程，雖然來自不同的背景，一路吵吵鬧鬧、磨合，一直到現在成為相互依靠的夥伴。他說：「寫歌時正是Ozone同時在準備小巨蛋演唱會，覺得壓力很大，很多次會忍不住懷疑自己到底能不能辦到？但只要想到有Ozone的大家在身邊，自己就能帶著一份莫名的信心繼續努力。」所以這首歌就是他想著「我想對我的夥伴們說什麼？」來創作的，他最想跟其他5位成員說：「感謝每次有你們在背後撐著。」

林佳辰（索尼提供）

為了體現歌曲中年輕人情感滿溢無處發洩，林佳辰大膽嘗試撕吼唱腔，為此他每天都關在房間裡大吼大叫，透過這樣狂放的訓練過程試著找尋最適當的詮釋，唱得更像自己的方法。不斷挑戰自我的精神，讓製作人JerryC大力讚賞。

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