林曉培25週年演唱會田中千繪送祝福 唱到腿軟有如高空彈跳

林曉培出道25週年演唱會獻唱許多代表歌曲。（客家電視台提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林曉培日前在「美河Live Stage」舉辦「SHINO RESTART林曉培 初心。登場」出道25週年演唱會，由於太賣力投入情感獻唱，唱完後她直接腿軟，形容宛如重新體驗高空彈跳。

對於唱到腿軟，林曉培說：「想起當年澳門塔的高空彈跳，頂端的鼓噪喧鬧、躍下的風聲，彷彿暫停的時間，一個人腿軟降落的安靜。」

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林曉培開唱，對於歌迷的支持很感動。（客家電視台提供）

演唱《交易》、《願我》時，林曉培看到台下鐵粉的面孔，想起過去種種回憶，心情激動落淚，她感性表示：「雖然全心全力想把每一首歌曲呈現唱好，但情感和情緒卻負荷不住。太多熟悉支持自己的面孔出現，是那些感恩不完的每個人，就算總彩排過也還是難消化。」她還把鐵粉形容是這次開唱對淚腺最大的考驗。

除了粉絲支持，包括田中千繪、那那大師、李士先、高慧君、黃韻玲和江美琪等眾星友也錄下祝福影片為林曉培打氣。

安可曲林曉培演唱經典曲《心動》，同樣出現大合唱場面，演唱會內容預計明年春季在客家電視台播出，詳情可關注「客家製譟」粉絲專頁。

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