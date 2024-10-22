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娛樂 最新消息

水果奶奶26年首換新造型 ！合體市長陳其邁撒糖

水果奶奶（左）和高雄市長陳其邁為萬聖節打扮。（高雄市政府提供）水果奶奶（左）和高雄市長陳其邁為萬聖節打扮。（高雄市政府提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視兒童節目主持人「水果奶奶」今（22）日以萬聖節特別版「女巫水果奶奶」的形象現身高雄，與高雄市長陳其邁及「口袋小子」皮擦共同出席「高雄萬聖節Ｘ小公視」行前記者會。市長陳其邁見到水果奶奶，熱情打招呼，水果奶奶則開心回應：「哎呀，既然叫我奶奶，那奶奶就給市長一顆糖果！」

水果奶奶首次以「女巫水果奶奶」的形象亮相，背著小惡魔翅膀，頭戴冰淇淋巫婆帽，吸引了眾多小朋友圍繞。活動中，水果奶奶感謝陳其邁市長的支持，並提到將於26號和27號的舞台表演，全員出動，還有封街塗鴉等精彩活動。他強調，小朋友是最重要的，並呼籲大家一起參與。

受訪時，水果奶奶分享，近來小朋友特別喜愛扮演《冰雪奇緣》中的艾莎（ELSA），他認為萬聖節不必搞怪，小朋友也喜歡美麗的角色。對於自己的造型，他笑稱：「我現在的樣子就很滿意。」他指出，萬聖節是孩子變身的機會，對大人來說也是與孩子共度美好時光的好機會，鼓勵家長與孩子一起動手製作服裝，這樣更具意義。

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