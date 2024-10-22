張鈞甯推薦作品避談情事 喊話多關注司法議題

張鈞甯今出席「金馬X司法影展」記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2024金馬影展與司法院再度連袂推出「金馬X司法影展」，持續打破專業分界，透過電影促成理解與對話發生。由張鈞甯主演的醫療犯罪劇集《化外之醫》也將搶先在金馬世界首映，近來她和導演男友柯汶利的感情生活受關注，她今（22）日出席記者會時避談情事，直說：「今天是影展，我們今天來推薦我們的作品！」

張鈞甯和柯汶利合作的電影《默殺》（中國版）即將在串流平台上線，她表示歡迎大家多多關注，因為不管是電影或是戲劇，都跟相關議題有關，「無論是家暴或者是學校霸凌，我覺得做為影視人最有意義的就是可以把社會現狀、現在發生的事情，大家透過作品，用比較吸引人的方式，讓大家進來關注這類議題，然後來改善它，希望大家多多關注。」

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《化外之醫》集合張鈞甯與越南影帝連炳發分別飾演專業醫師，搭配楊一展、夏騰宏、許安植、蔡亘晏的出色表演，打造寫實又懸疑的商業類型。她說希望大家一起關心移工問題，可以從不同角度去思考遇到困境的人，可以如何去幫助他們。

張鈞甯表示，現在移工的問題越來越多，「他們是離我們很近的一群人，其實很多家庭，或者是社會上最粗重的工作，都是由他們來完成的。但是他們還是有很多生活上沒有保障，還有孩子的教育問題、身分的問題、醫療的問題，我們花了很多時間在進行田調，去發現問題，其實並不是要批判什麼。」

「金馬X司法影展」今年精挑6部精彩強片，除了搶先在金馬世界首映的《化外之醫》，還有《黑箱日記》、《難言之隱》、《人造正義》、《那些受傷的臉孔》、《爸媽不是家》等好評如潮的國際佳作將在台首映，與觀眾一起深入淺出的方式，思索#MeToo、人工智慧衝擊、修復式司法、情與法拉扯等台灣社會同樣迫切的重要課題。

上述作品除了在金馬影展「罪與罰」單元放映，也將在11月30日至12月1日於台中、高雄展開巡迴放映，並在映後舉辦深度座談，邀請法界人士與不同領域專家進行跨域對話，從影片延伸討論司法議題，反思台灣當前現狀。更多「金馬X司法」影展的介紹與購票方式請見金馬影展官網，台中、高雄巡迴放映相關資訊，可至「司法影展」官網或臉書粉絲專頁查詢。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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