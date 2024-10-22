《重啟人生》水川麻美來台拍戲！認台灣拍戲「這點」超驚喜

水川麻美。 （記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日星水川麻美過去演出《重啟人生》、《東京女子圖鑑》，近日在台拍攝台灣影集《零日攻擊》，和張洛偍合作《兩岸密屍》篇，戲裡飾演風情萬種的密探，她今受訪時提到第一次到日本以外的國家拍戲，是非常大的挑戰，「台詞都是中文，如何在不熟悉的語言表現出演技，對我來說是探索。」

除了語言，她說劇本也是她決定來台的原因之一，因該劇的背景是台海戰爭，但她演出的這一集卻是用黑色幽默來呈現，她說：「這很有意思，也加強人性面，才決定接演。」她在高雄已拍了10天，明天會在台北拍殺青戲。

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水川麻美。 （記者陳奕全攝）

被問及台日兩地拍戲的差異，她哈哈大笑說最大的差別是便當的不同，她直呼：「台灣便當太好吃了！」接著解釋日本劇組的便當沒什麼選擇性，台灣則一字排開都是不同菜色的熱呼呼便當，「日本炸雞會是小塊的唐揚雞，我在台灣看到現場工作人員豪邁啃雞腿，讓我印象深刻！」

接著談及她劇中全中文台詞，她指出中文有很多日文沒有的發音，來台拍攝之前只有一個月時間學中文，「這麼短時間從零開始學一個語言不太可能，當時策略是先背好台詞，之後努力執行發音。」像是昨天拍了句很長的中文台詞，全靠對手張洛偍幫忙。

水川麻美、張洛偍 。（記者陳奕全攝）

張洛偍也說水川麻美很愛講「對對對」、「好好好」的疊字中文，水川聽了解釋「因為發現台灣工作人員很喜歡把中文疊起來講」。

水川來台之前原本對於使用不同語言抱持不安感，沒想到拍攝後發現演員之間可以靠演技溝通，「即使是語言不同，用眼神做交流，透過演技兩人也可以了解彼此。」她提到張洛偍紳士又溫柔對待，有時她台詞說錯，他都會說「沒問題」鼓勵她，沒想到有一場兩人對視的戲，她發現張洛偍害羞到耳朵都紅了，「甚至紅到臉頰，覺得他真是個純真的男孩！」

張洛偍聽聞害羞稱自己確實是水川麻美的粉絲，一開始知道要跟她合作就很焦慮，後來發現2人生日差一天，個性很合得來，「她私下隨和好相處，很可愛的一面，不會正經八百！」耗時三年籌備的台灣影集《零日攻擊》全劇十集將於11月拍攝完畢，預計明年播出。

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