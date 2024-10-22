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娛樂 最新消息

網紅開箱麥當勞《獵人》卡包遭炎上！ 陳沂揭關鍵因素

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名動漫《獵人》，近日與麥當勞推出聯名週邊商品，並和多位網紅展開合作企劃。不料，許多人開箱前沒事先做功課，做出失言評論，引起紛絲不滿。對此，網紅陳沂昨（21日）分析，問題就在麥當勞身上，「胡亂寄公關品給網紅，本身就是對獵人的不尊重」。

陳沂批麥當勞，「胡亂寄公關品給網紅，本身就是對獵人的不尊重。」（資料照、翻攝自臉書）陳沂批麥當勞，「胡亂寄公關品給網紅，本身就是對獵人的不尊重。」（資料照、翻攝自臉書）

陳沂於臉書撰文指出，麥當勞跟《獵人》合作聯名商品，提前寄公關品給多名網紅。結果有網紅拍了開箱影片表示不認識，被「獵人迷」炎上。她表示，因為那個卡牌很難收集，網紅卻可以直接得到一套還加盒子，此舉讓網友覺得如果對獵人沒有愛就不要接業配，或是要接就要做功課，是對作品的基本尊重。她也提到，被炎上的網紅說她真的沒在看動漫，這也不是業配，嗆網友講話不用那麼難聽，還說「快笑死大家都很認真」。

對此，陳沂強調，麥當勞胡亂寄公關品給網紅，本身就是對獵人的不尊重。她認為，「如果你真的很喜歡獵人，一定想讓這些珍貴的周邊被喜歡的人收藏，絕對不會寄給沒有愛的人，這件事就是從源頭就出了問題。」

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