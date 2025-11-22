TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女子天團TWICE今天（22日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，成員昨天陸陸續續抵台之外，網友也目擊志效、娜璉及MINA的父母也都現身高雄，等了10年的高雄場看起來頗受重視。

TWICE MINA的父母曾出現在節目上，也時常飛到國外看女兒的表演。（翻攝自YouTube）

除了因病缺席的彩瑛之外，其他8名成員全都已經抵達高雄，粉絲消息透露，在小港機場接到日本成員MINA的父母，在高雄商場偶遇志效父母以及妹妹，娜璉媽媽也傳出人在台灣，被網友戲稱「來台灣開家長會」。

子瑜媽媽黃燕玲（左）終於能在台灣看TWICE的演唱會。（翻攝自X）

上次娜璉在高雄啤酒節演出，子瑜媽媽黃燕玲也準備一堆台灣美食給她，這次子瑜媽媽終於作東，想必將熱情款待成員們以及親友團。對於女兒終於在高雄開唱，黃燕玲表示很驕傲，也坦言這段路真的太不容易了，她感謝成員們很照顧子瑜，「成員的家人們也一直帶著我們家子瑜一起過節或者去旅遊，讓她在韓國都能感受到像家人一般的陪伴，這是讓我非常感激的一件事。」

