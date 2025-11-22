自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。

子瑜（右）首度在家鄉台灣開唱，媽媽坦言盼這一刻整整10年。（翻攝自IG）子瑜（右）首度在家鄉台灣開唱，媽媽坦言盼這一刻整整10年。（翻攝自IG）

子瑜媽媽感性表示，看到TWICE終於站上高雄舞台，自己與ONCE一樣從10年前就開始期待，如今心願成真感動萬分。回顧子瑜出道以來的變化，媽媽坦言女兒從單純愛跳舞的小女孩，蛻變成為背負壓力仍努力散播正能量的偶像，「變得更成熟、有勇氣，也更獨立」，這一路看在家人眼中十分心疼。

談到子瑜多年在南韓生活，媽媽更罕見公開團員們與團員家人對女兒的照顧，透露身為最年幼的「忙內」，子瑜總在節慶、旅行被大家帶著一起過，讓子瑜在異鄉也有「家」的感覺，她也向粉絲表達10年來最深的感謝：「你們的聲音都有被聽到，終於在高雄迎來這一刻！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中