娛樂 最新消息

韓籍啦啦隊女神台灣見面會遭「舔手」嚇傻 粉絲本尊發道歉聲明

朴恩惠在線下粉絲見面會被粉絲舔手突兀行為嚇到。（資料照，記者陳逸寬攝）朴恩惠在線下粉絲見面會被粉絲舔手突兀行為嚇到。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔即時新聞／綜合報導〕韓籍女演員朴恩惠以啦啦隊身分來台發展，昨（24）日她出席YouTube頻道粉絲見面會，沒想到遭粉絲衝上來「舔手」，讓她當場嚇壞。這名粉絲今日在Threads上發表道歉聲明表示，自己的行為破壞了現場的安全秩序，他深深向朴恩惠與所有工作人員道歉，他將積極配合調查或管理措施。朴恩惠經紀公司先前表示，已經接受粉絲道歉，不會提告，但提醒粉絲之後勿再有類似越界行為發生。

朴恩惠昨日在見面會活動中，親自為粉絲調製「燒啤」，沒想到調製過程當中啤酒氣泡噴到手，竟有一名粉絲衝上前緊抓住朴恩惠的手，還用舌頭去舔她的手，讓朴恩惠當場受到驚嚇。相關影片流出後，也引起網友強烈批評。

事後該粉絲也第一時間主動聯繫經紀人，為自己失禮的行為表達歉意。稍早經紀公司發出聲明，表示朴恩惠考量對方事後真誠致歉，也展現出悔意，所以不會對該粉絲提告，在心情平復後，選擇原諒對方。

該名粉絲今日在Threads上發文表示，當日在活動中，他在現場當時的氣氛下，自以為是有趣做出了明顯逾越界線的惡趣味、侵犯他人身體自主權的行為，造成朴恩惠小姐受到驚嚇與極度不適。這樣的行為完全不可原諒。他要向朴恩惠小姐、其經紀公司團隊，以及所有受到此事件影響的粉絲與工作人員，正式致上最深切的歉意。

該名粉絲表示，願意全然接受主辦方、經紀公司與相關單位的所有後續規範與處置，並將積極配合調查或管理措施。同時懇請外界在關注此事時，以理性態度面對，不要再以攻擊或謾罵的方式誤傷與事件無直接責任的公司、工作人員或粉絲群體。所有的錯誤皆由他一人造成，責任也應由他一人承擔。他允諾永不再犯，自此深刻反省。再次向朴恩惠小姐、其經紀團隊、以及所有受到影響的人士致上沉痛且真摯的歉意。

