娛樂 最新消息

（獨家）TWICE來台開唱兩天吃什麼？高雄知名餐廳外燴車輛進出世運主場館

女團TWICE連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會。（Live Nation Taiwan提供）女團TWICE連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者李惠洲／高雄報導〕韓國知名女團TWICE連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，而來台灣的這兩天，除了演唱彩排，其餘時間就是回飯店休息，TWICE成員難得來到台灣，是否有機會來品嘗高雄美食也讓人好奇。

高雄知名餐廳「Smokey Joe’s 」冒煙的喬外燴車，頻繁進出演唱會場館，為這次的韓國女團TWICE準備特製的餐點。（記者李惠洲攝）高雄知名餐廳「Smokey Joe’s 」冒煙的喬外燴車，頻繁進出演唱會場館，為這次的韓國女團TWICE準備特製的餐點。（記者李惠洲攝）

記者人在世運主場館外的周邊拍攝演唱會開始前的人潮時，無意間發現有一台高雄餐廳外燴車輛頻繁進出世運主場館，它就是高雄知名餐廳「Smokey Joe's 」冒煙的喬。

高雄知名餐廳「Smokey Joe’s 」冒煙的喬外燴車，頻繁進出演唱會場館，為這次的韓國女團TWICE準備特製的餐點。（記者李惠洲攝）高雄知名餐廳「Smokey Joe’s 」冒煙的喬外燴車，頻繁進出演唱會場館，為這次的韓國女團TWICE準備特製的餐點。（記者李惠洲攝）

記者實際打電話到「Smokey Joe's 」冒煙的喬確認，店家回覆主辦單位確實這次找他們來做這次的演唱會藝人、團隊相關周邊的伙食餐點，但由於雙方簽屬保密條款，所以不方便透露製作那些菜色；但有提到因為是韓國女團，所以有針對這次的外燴餐飲去做調整，並符合她們的需求量身打造。至於準備了哪些菜色，「Smokey Joe's 」則無法透露。

