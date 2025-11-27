自由電子報
娛樂 最新消息

傳票價3.8折賣最後還免費 朱孝天個唱現場哭了

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人朱孝天被爆出，將從F4巡演中「除名」，引起網友熱烈討論，事件爆出後，11月15日他公開以個人身分舉辦演唱會，卻不知什麼原因竟然唱到哽咽落淚，朱孝天表示因為「家中親友今晨去世」，但隨即爆出個唱票房不如預期。

朱孝天在演唱會上唱到落淚，趁間奏拿出毛巾拭淚。（翻攝自微博）朱孝天在演唱會上唱到落淚，趁間奏拿出毛巾拭淚。（翻攝自微博）

根據《鏡週刊》報導指出，朱孝天個人巡演票房不佳，後續更宣布取消廣州場，但本月在廣東陽江體育館開唱時，被發現人民幣680元至280元（約新台幣3007元到1238元）的票價，還祭出3.8折「價格打到骨折」，有人甚至用人民幣50元（約新台幣211元）的「晚鳥票」就能「撿漏」進場，但可容納近四千人場地空位依舊不少，人氣狀況令人擔憂。

隨後更爆發熱議，有網友爆料「歌手說不到八成上座率不開唱，後面都是25元或免費進場」，而當日演唱會也比原訂時間晚了半小時才開始，並且唱到一半朱孝天還落淚，雖然朱孝天表示因為「家中親友今晨去世」，但也讓人懷疑是否因售票壓力而延遲演出。

演唱會中朱孝天也唱了《流星花園》主題曲〈情非得已〉，並以〈流星雨〉劃下句點，但不少網友認為「完全不對味」、「〈流星雨〉就該四個人一起唱」，加上日前才爆出朱孝天不會參與F4合體演唱會，相信音樂也發出聲明表示「阿信也邀請3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」回應中只提及「3人」，遭疑再度將朱孝天排除在外。

