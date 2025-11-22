金馬62》《大濛》勇奪4+1獎成大贏家！《地母》3獎居次范冰冰祝福金馬獎

陳玉勳執導的《大濛》拿下包括最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4項大獎成為本屆獲獎大贏家。（新聞攝影組攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎今晚揭曉，由陳玉勳執導的《大濛》原先以11項入圍成為本屆入圍大贏家，最終拿下包括最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4項大獎成為本屆獲獎大贏家，昨也率先拿下會外賽「觀眾票選獎」，共5座金馬獎；馬來西亞導演張吉安執導的《地母》則獲得最佳女主角、原創歌曲以及攝影3獎居次。

金馬62影帝由《幸福之路》張震拿下。（新聞攝影組攝）

今年影帝后分別由《幸福之路》的張震，以及《地母》的范冰冰拿下；張震繼《緝魂》後二度封帝，直說要把獎獻給台下熱愛電影的眾人，「希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，熱愛電影！」

范冰冰以《地母》奪金馬62影后。（台視提供）

范冰冰曾以《心中有鬼》榮獲第44屆金馬獎最佳女配角，終於如願拿下心心念念的影后大獎，導演張吉安上台代領時直接致電范冰冰，范冰冰一度激動到說不出話，最後不忘再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持、並鼓舞著華語的電影人的初心！」

最佳導演由《眾生相》李駿碩拿下。（新聞攝影組攝）

最佳導演則由《眾生相》李駿碩拿下，他上台時一一唱名團隊，更感謝憑該片入圍最佳新演員的張迪文，感性表示「遇到你是我當導演最大最大的幸運！」最後他感謝交往10年男友Zenni，「我的人生伴侶，我的製片，謝謝你讓我成為更好的人。」

