蔡依林大巨蛋門票開搶 先出作業：練好骨盆肌

「Jolin」蔡依林將首次登上大巨蛋開唱，今（22日）先開放部分特定身分粉絲搶票，她人在美國排練，不忘先出「作業」請歌迷接招。

Jolin將於12月30日、12月31日及2026年1月1日連續3天登上大巨蛋舉辦「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今天包括信用卡友及電信公司會員已優先搶票，許多搶到票的粉絲已在社群開心分享好心情，另外Jolin官網會員則是今天下午兩點可以搶票，明天中午12點則為全面開放所有網友購票，購票可洽KKTIX。

今天Jolin談到：「Pleasure Tour 倒數計時中，歡欣鼓舞地等待 bunnies call me mommy，這次會陸續來點舞蹈作業，請bunnies 從今天起操練骨盆底肌的能量，以備不時之需，See u soooooon。」日前Jolin受訪也覺得3場不夠，另外也認同她的演唱會門票很難搶，因此希望屆時搶到票的歌迷可以和她有更多應援互動，所以先出「作業」，請大家做好心理準備，在她登上大巨蛋之前，一定要先「練骨盆肌」。

